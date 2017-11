Petre Daea spune ca scumpirea alimentelor "nu s-a facut obiectiv", iar ministerul nu le poate ieftini

Ca sa inteleaga de ce s-au scumpit ouale, carnea si alte alimente, ministrul Daea spune ca asteapta explicatii de la Consiliul Concurentei: "La carne de porc, pretul la producatorul de carne a scazut, iar pe piata a crescut. Sunt lucruri care uneori nu le poti explica. Si atunci, de aceea, am solicitat interventia Consiliului Concurentei, in asa fel ca dumnealor sa ne spuna despre ce este vorba si impreuna sa putem prezenta populatiei informatii clare, exacte. Noi nu avem instrumente sa intervenim pe piata, nu avem o legislatie care sa ne permita sa stabilim un anume pret pe piata. Nu am nicio masura ca eu sa intervin ca Minister al Agriculturii si am spus ca astept explicatii de la Consiliul Concurentei si Consiliul Concurentei poate sa analizeze si are si legislatie in domeniu."El sustine ca scumpirea alimentelor nu s-a facut obiectiv: "Numai despre asta am vorbit astazi in masina. Da, v-am spus si va repet, noi am vazut ce s-a intamplat prin piata. (...) Preturile la o serie intreaga de produse au inceput sa creasca si am cautat sa analizam fiecare produs. Ne-am dus sa vedem in raft ce se intampla, ne-am dus si la producatori sa vedem ce se intampla. Am constatat la producatori ca nu exista modificari in costul de productie si atunci am solicitat sprijin la Consiliul Concurentei pentru ca noi stim foarte bine ca pretul se realizeaza de catre piata, cererea si oferta, dar noi nu gasim elemente obiective care sa justifice un asemenea pret. Si atunci am solicitat raspuns de la Consiliul Concurentei, pentru ca ei sunt specializati."Consiliul Concurentei a fost sesizat in privinta scumpirilor aparute la alimente, in special la oua, carne si produse lactate.Ministrul Daea a stat de vorba sambata cu oierii din judetul Sibiu. El a primit de la producatorii de branza documentele pentru ca produsul "Telemea de Sibiu" sa aiba Indicatie Geografica Protejata.