Gorghiu, despre rezolutia PSD impotriva "statului paralel si ilegitim": Victimizarea PSD este un pic cam prea penibila

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a scris sambata pe Facebook ca "tot ce nu asculta de PSD, e stat paralel!" si ca "este foarte posibil ca pana si legile economice sa comploteze impotriva lor", iar "victimizarea PSD este un pic cam prea penibila". Asta dupa ce, vineri, PSD adoptat in Comitetul Executiv National o rezolutie prin care denunta existenta unui "stat paralel si ilegitim" care consuma resursele financiare ale Romaniei.

Postarea senatorului:

Tot ce nu asculta de PSD, e stat paralel! Este foarte posibil ca pana si legile economice sa comploteze impotriva lor, caci nu se supun politicilor fiscale aberante. Tot in aceeasi cheie, putem gandi ca si institutile europene fac parte din statul paralel. Asta pentru ca nu scrie in raportul MCV exact ce vrea PSD. Tot asa putem gandi si cu americanii pentru ca sustin egalitatea in fata legii si lupta impotriva coruptiei. Deci, toti cei care nu cred in minciunile si manipularile PSD sunt stat paralel.

Marota statului paralel va fi folosita de PSD ca sa-si justifice nevoia de control politic pentru a nu fi acuzati ca pun in prim-plan teza luptei anti-abuzuri. E un fel de actualizare a tacticii "dusmanului strain". E aceeasi frustrare ca atunci cand esti talharit si ramai fara nimic in buzunar, in timp ce hotul te acuza ca il jignesti fara drept. La final ramai si cu banii luati si certat. Practic, asta face PSD sub umbrela luptei cu statul paralel si abuzurile. Victimizarea PSD este un pic cam prea penibila.