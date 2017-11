Filialele PSD au unda verde de la partid sa organizeze mitinguri. Dragnea: "Nu vreau sustinere pentru mine"

"Am decis ca orice organizatie PSD din tara sa poata sa organizeze manifestari publice oricand, stabilind data locul si motivul, colerandu-se sau nu intre judete. Atat" a spus Dragnea.Intrebat despre eventuale mitinguri pentru sustinerea sa, Dragnea a declarat ca nu vrea sustinere pentru el si ca important e "daca ei sunt dispus sa nu cedeze"."Eu le-am spus ca nu vreau sustinere pentru mine", a spus Dragnea, adaugand ca a fost "impresionat" de sustinerea colegilor sai."Important ste daca ei sunt dispusi sa nu cedeze, nu Liviu Dragnea. Asa cum a fost in 2016", a mai spus el.Surse din PSD au precizat ca nu s-a dat un vot de sustinere pentru Dragnea in sedinta, asa cum se vehiculase ca urmeaza sa se intample.