DOCUMENT PSD a adoptat o rezolutie impotriva "statului paralel si ilegitim" care consuma resursele financiare ale Romaniei: "Presedintele Klaus Iohannis isi incalca atributiile"

In rezolutia citita de secretarul general al partidului, Marian Neacsu, in conferinta de presa de la Baile Herculane, se mentioneaza faptul ca "PSD constata existenta mai multor derapaje in statul de drept" si ca "statul paralele si ilegitim" "foloseste resursele financiare publice si instrumente specifice pentru a intimida, santaja sau indeparta persoane".Ei mentioneaza si actiuni disimulate "sub asa-numita lupta anticoruptie"."Statul paralel si ilegitim adopta o conduita anti ntionalista si anticetateaneasca" mai precizeaza rezolutia."PSD consata lipsa de reactie a presedintelui romaniei in fata actiunilor neconstitutionale. Tolerand toate aceste abateri grave presedintele Romaniei incalca una dintre principalele sale atributii", se arata in text.In rezolutie esta laudat si "efortul presei care au dezvaluit abuzurile statului paralel"."PSiD si manifesta sustinerea totala pentru majoritarea totala PSD ALDE pentru adoptarea legilor justitiei. Pachetul reprezinta singurul instrument legal, demoratic pentru garantarea drepturilor fundamentale", mai spune rezolutia.Intrebat ulterior de jurnalisti daca PSD ia in considerare si alt demers impotriva presedintelui Klaus Iohannis, presedintele PSD Liviu Dragnea a raspuns ca "aceasta rezolutie nu este indreptata impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Nu am luat in calcul, nu luam in calcul".Intrebat la cine se refera cand spune "stat paralel si ilegitim" in rezolutie, daca este vorba de persoane sau institutii, Dragnea a raspuns: "Da, ce ati spus dvs. Se vorbeste in spatiul public demult."Intrebat in continuare daca are legatura cu al treilea sau dosar penal, Dragnea a raspuns: "Vreti sa spuneti ca tot ce se vorbeste in spatiul public de un an de zile are legatura cu al treilea dosar? Noi acum am avut CEx-ul. " "Poate sa apara si al patrulea dosar si al cincilea dosar. Sunt liber sa o faca. iei niste oameni pe care ii ameninti cu puscaria…" a mai spus Dragnea.Intrebat daca are dovezi privind faptul ca statul paralel foloseste resursele financiare publice si instrumente specifice pentru a intimida, santaja sau indeparta persoane, Dragnea a raspuns ca exista "marturii": "Se vede cu ochiul liber, sincer, daca vreti sa facem analiza pe text ar trebui sa stam si sa revedem interviuri. Sunt unele marturii pe care le-am vazut cu totii si unele pe care nu putem sa le vedem pentru ca au fost facute in cadrul comisiilor SRI".

Rezolutie CEX Impotriva Statului Paralel