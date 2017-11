Gotiu (USR) a depus plangere penala pentru "amenintari cu moartea" primite pe Facebook

"Am depus plangere penala pentru amenintari cu moartea. Am primit o amenintare in urma cu o saptamana, inainte de protestele de la Cluj, pe Facebook, de la un profil cu numele Stanciu Aurel, dar banuiesc ca este un profil fals, cu o poza cu un cutit insangerat si cu mesaje ca o sa vina si o sa-mi infiga cutitul pe la spate cand nu sunt atent", a declarat Gotiu, la iesirea din sectia 5 de politie.El a spus ca acelasi tip de mesaj l-au primit si alte personae."Am inteles ca amenintari au primit si alti oameni care voiau sa participe la proteste si, cautand, de pe acelasi profil am vazut ca, in acest an, au primat asemenea amenintari si ar fi fost vizat si fostul sef de la BCCO Alba, Traian Berbeceanu. Astept ca institutiile statului sa-si faca datoria, sa-l gaseasca pe cel care a postat aceste mesaje sau pe cel care se afla in spatele acestor mesaje", a mai spus el."Temerea cea mai mare e cea indusa mamei mele, prietenilor, cunoscutilor care au putut sa vada aceste mesaje si pentru orice cetatean roman care primeste asemenea amenintari. Consider ca este important ca ele sa inceteze, pentru ca cei care stau in spatele unor astfel de amenintari trebuie sa inteleaga ca nu suntem intr-un stat cocotier, al discretionismului, arbitrariului, in care exercitarea unor drepturi cetatenesti legitime, cum e libertatea de exprimare, chiar si in strada se lasa cu asemenea amenintari", a mentionat vicepresedintele Senatului.In mesajul respectiv, postat pe un site de socializare, autorul l-a numit "securist" pe senatorul USR si a scris ca il va ucide "cu sange rece", solicitandu-i "sa nu se mai bage in seama", "sa nu manipuleze" si "sa nu mai scoata in strada" lumea.