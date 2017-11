Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu: Voi solicita Tribunalului Bucuresti dizolvarea PSD pe cale judecatoreasca

"Legea Codului Fiscal care a fost adoptata acum cateva zile e o smecherie finuta care se numeste impozitul pe venit care scade de la 16% la 10%, dar totodata creste brusc la 33%, fiindca toate contributiile de la angajator se muta la angajat. Deci, acele mariri promise in programul de guvernare nu vor exista. Ca urmare, am studiat cu mare atentie Legea partidelor politice si acolo spune in mod evident si clar ca un partid care militeaza impotriva statului de drept, partidul care urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul partidului si din programul de guvernare poate fi dizolvat. Eu voi face acest lucru in nume personal si o sa ma indrept catre Tribunalul Bucuresti, pentru ca asa cere legea, pentru a cere dizolvarea PSD pe cale judecatoreasca", a spus Dinu.El a adaugat ca un partid mai poate fi dizolvat pe cale judecatoreasca daca se constata ca "militeaza impotriva pluralismului politic".