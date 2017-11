PSD a depus proiectul de lege pentru infiintarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei. Banca poate da garantii doar celor care infinteaza un proiect "pentru sau in beneficiul Romaniei"

Potrivit proiectului, banca poate da garantii doar celor care infinteaza un proiect "pentru sau in beneficiul Romaniei".Totodata, banca nu poate sa preia depozite, iar capitalului social initial al bancii asigurat de guvern va fi de 1 miliard de lei. Banca va fi controlata de Ministerul Finantelor, care va numi si va demite membrii Consiliului de Supraveghere.De asemenea, toate activele si tranzactiile vor fi scutite de orice impozite si taxe.Proiectul va fi dezbatut in procedura de urgenta. Senatul este prima camera sesizata, Camera Deputatilor fiind for decizional.