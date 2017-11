Plesoianu cere Comitetului Executiv National al PSD un miting "impotriva abuzurilor"

Scrisoare deschisa catre Comitetul Executiv National PSD a fost postata pe contul sau de Facebook:"ESTE nevoie de un mare miting, nu doar al membrilor PSD, ci:- Al tuturor ROMANILOR care vor sa intre in Anul Centenarului fara Noua Securitate!- Al tuturor ROMANILOR care vor ca URNA DE VOT sa conteze mult mai mult decat SUFRAGERIILE!- Al tuturor ROMANILOR care vor sa strige impotriva ABUZURILOR!- Al tuturor ROMANILOR care vor sa arate lumii celei mari ca EXISTA si ca ce vor ei CONTEAZA!- Al tuturor ROMANILOR care refuza statutul de COLONIE!- Al tuturor ROMANILOR satui de ifosele de fiinta superioara ale ANTICORUPTEI din SUFRAGERIE!- Al tuturor ROMANILOR pe care nu ii include WERNER in formula 'romanii mei'!...E timpul ca Ambasadele, Sufrageriile, Presedintele Statului Paralel sa cunoasca, direct din STRADA, realitatea si determinarea celor care alcatuiesc adevarata majoritate!Acestea sunt motivele corecte pentru acel mare miting care a fost amanat mult prea mult... Eu pentru ACESTE motive voi iesi, nu pentru altele.P.S. NU ma intereseaza absolut deloc rafuielile interne. Sa te preocupe asta in contextul in care Romania are a se hotari, in prag de Centenar, ce fel de tara vrea sa fie de aici inainte tine de politica mica si chiar foarte mica! Sper ca exista in CExN o masa critica alcatuita din oameni care pricep ca PSD a obtinut un scor electoral urias tocmai pentru ca foarte multi romani i-au mai dat o sansa (i-o mai dadusera si pe vremea USL!) in speranta ca va lupta cu Statul Paralel.Partidele de guvernamant din Polonia si Ungaria au fost in stare sa organizeze mitinguri, marsuri cu sute de mii de oameni, pentru tarile lor, nu numai pentru partidele lor. PSD, care a obtinut un scor URIAS pentru intreaga Europa, E SAU NU IN STARE?"