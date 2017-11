Un deputat PNL condamna colaborarea cu partidul lui Victor Ponta si Daniel Constantin: "Tot ce vine din PSD este toxic"

Ce scrie Popescu, aflat la primul sau mandat, pe Facebook:"Urmand exemplul lui Ludovic Orban, singurul care s-a opus USL, vreau sa fac cunoscuta opozitia mea TOTALA la gestul unor membri PNL de a negocia cu Victor Ponta.1. In conditiile guvernarii actuale, orice parlamentar sanatos la cap va vota motiunea initiata de PNL. Desigur, daca isi reprezinta cetatenii cu buna credinta.2. Este usor caraghioasa prioritizarea unei colaborari institutionale cu un partid politic aproape inexistent (format din 3 parlamentari), cand ar trebui urmarita intarirea colaborarii cu restul partidelor de opozitie.3. TOT ce vine din PSD sau are legatura cu PSD este TOXIC."Pro Romania este partidul lansat de Daniel Constantin dupa plecarea din ALDE, unde a fost copresedinte impreuna cu Calin Popescu-Tariceanu. Din partid fac parte alti patru fosti deputati ALDE, proveniti din vechiul Partid Consevator: Sorin Cimpeanu, Damian Florea, Mircea Banias si Eugen Durbaca, precum si fostul premier Victor Ponta.La finalul intalnirii de joi, prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a precizat ca si-au propus o colaborare institutionala de acum inainte pe proiecte foarte importante cu cei de la Pro Romania."Intalnirea a fost una foarte buna pe termen lung, pentru ca am abordat subiectul motiunii de cenzura si solutii pentru credibilizarea institutiei Parlamentului si pentru identificarea de solutii durabile, pe termen lung, pentru dezvoltarea Romaniei", a declarat Turcan.Ea a precizat ca liberalii vor trimite partidului Pro Romania textul motiunii de cenzura, iar aceasta formatiune urmeaza sa le comunice pozitia oficiala pana maine, cand PNL intentioneaza sa o depuna."Incurajator a fost inclusiv faptul ca, in privinta motiunii de cenzura, subiectul nu a fost abordat in sensul inlocuirii lui Mihai Tudose cu altcineva si daramarii Guvernului doar de dragul de a darama un guvern. Am discutat despre ce urmeaza sa se intample in Romania in momentul in care acest guvern pleaca acasa, pentru ca, daca vrem sa scapam de lipsa de predictibilitate, scaderea puterii de cumparare, destabilizarea institutiilor din Romania, acest Guvern trebuie sa plece acasa si provocarea noastra este ce punem in loc, cum punem in loc si cum vor crede oamenii ca aceasta este solutia pentru Romania", a subliniat Raluca Turcan.Prim-vicepresedintele PNL a declarat ca un alt subiect a vizat demersul de revocarea a lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. "Proiectul pe care l-am inaintat sa fie sustinut si cerut a fi dezbatut cu celeritate, astfel incat schimbarea presedintelui Camerei Deputatilor sa poata fi initiata de o treime din numarul de deputati sau de cel putin liderii a doua grupuri parlamentare. Ar fi un demers corect, sanatos, astfel incat Parlamentul Romaniei sa scape de o conducere care este suspectata de grave fapte de coruptie si de o persoana care subordoneaza rolul Parlamentului unor interese personale si de grup", a spus ea.Turcan a precizat ca PNL si Pro Romania vor avea o colaborare institutionala: "Ne-am propus o colaborare institutionala de acum inainte pe proiecte foarte importante, astfel incat sa putem contura in Parlament majoritati parlamentare pe proiecte pe care noi ni le vom asuma in comun"."Aceasta discutie a fost una la un nivel superior de dezbatere, pentru ca nu s-a axat pe o persoana, pe o formatiune. Am vorbit pur si simplu despre Romania si constat cu mare, mare bucurie si satisfactie ca nu doar cu partidul Pro Romania am avut astfel de discutii, inclusiv cu reprezentantii minoritatilor nationale, inclusiv cu UDMR, USR, PMP. Practic, e din ce in ce mai evident ca la nivel parlamentar se prefigureaza un grup de oameni care eu cred ca la un anumit moment va prinde un contur institutional, care sa sanctioneze ceea ce nu merge, dar mai ales sa dea solutii credibile si aplicabile pentru ce se intampla in tara noastra", a completat prim-vicepresedintele PNL.