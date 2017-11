DOCUMENT A inceput sedinta Comitetului Executiv al PSD de la Baile Herculane. Se prezinta un raport cu masurile realizate din programul de guvernare/ Tudose si Dragnea au venit impreuna

PSD - Masuri Realizate Program de Guvernare Noiembrie



Raportul enumera de la cresteri de salarii in mai multe domenii, cresterea punctului de pensie si a pensiei minime garantate, la masuri in educatie precum introducerea disciplinelor "educatie tehnologica" si "educatie economica" in programa scolara, la masuri pentru "combaterea evaziunii" precum introducerea mecanismului "split TVA" sau masuri pentru mediul de afaceri precum infiintarea ministerului pentru Mediul de Afaceri.O parte dintre aceste masuri a fost adoptate in parlament.Raportul nu se rezuma la masuri realizate ci enumera si "vizinea sociala" in care se promite ca "peste 1 milion de romani vor avea salariul de peste 1000 euro brut pana in 2020", crearea a peste 850.000 locuri de munca pana in 2020, reducerea somajului si reducerea saraciei, tot pana in 2020.Potrivit unor surse HotNews.ro, in sedinta se va da un vot de incredere pentru Dragnea. De asemenea, se va discuta si organizarea unui miting pentru sustinerea lui Dragnea si a guvernului."Eu nu am venit sa cer sustinere, eu am venit sa dau sustinere partidului pentru a continua ceea ce am inceput. Putem discuta de un miting, dar nu de sustinere. Discutam maine sau in zilele urmatoare. A fost o idee, nu este analizata sau dusa la capat", a spus Dragnea joi seara la Baile Herculane.Intrebat ce va face daca vor exista social-democrati care vor cere organizarea unui miting, liderul PSD a precizat: "Daca vor fi colegi care la CExN vor cere un astfel de miting vom discuta. De data asta n-o sa mai resping aceasta idee, dar, daca hotaram sa facem un miting, trebuie sa stabilim exact pentru ce il facem. Sunt mai multe motive pe care le-am auzit pentru care colegi de-ai mei doresc sa faca un astfel de miting, eu nu resping ideea, dar trebuie sa facem un miting care sa aiba sens".