Mugur Cozmanciuc, PNL: Avem nevoie ca oamenii sa puna presiune pe alesii lor ca sa voteze motiunea de cenzura initiata de PNL

"Da, e nevoie de ajutorul cetatenilor. Ei trebuie sa fie vocali, sa puna presiune pe parlamentarii lor sa voteze motiunea de cenzura pentru a opri acest flagel.", este apelul lansat de deputatul liberal Mugur Cozmanciuc care acuza PSD-ul ca manipuleaza atunci cand sustin ca sectorul IT nu vor avea de suferit in urma modificarilor Codului Fiscal.Social-democratii au incercat sa linisteasca apele si au transmis ca cei din sectorul IT nu vor avea de suferit in urma modificarilor Codului Fiscal. Gresit! O spun si cei care vor fi afectati in mod direct.Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii din Romania (ANIS) a organizat o consultare cu companiile membre cu diverse specializari (firme de dezvoltare de software la comanda, de cercetare-dezvoltare si companii de produs, atat locale, cat si multinationale) pe tema impactului modificarilor recente aduse prin intermediul OUG 79/2017 atat asupra costurilor companiilor, cat si asupra veniturilor angajatilor, sustine liberalul.