Grindeanu spune ca nu stia ca Dragnea l-a dus la pescuit pe lacul Belina: Nici nu am stiut exact in ce judet ma aflu

Grindeanu a fost intrebat joi, in timpul unei interventii telefonice la Antena 3, despre audierea sa la DNA, in luna septembrie, inainte ca procurorii anticoruptie sa inceapa urmarirea penala impotriva lui Dragnea in dosarul Tel Drum."Am fost chemat in calitate de martor si, ca orice cetatean, m-am prezentat. Cred ca am fost inaintea lui Victor Ponta la DNA, el a fost la cateva zile dupa mine. Nu stiu din ce cauza (am fost citat, n.r.). De fapt, ca un sentiment propriu, daca n-as fi fost la pescuit atunci la Belina si nu ar fi aparut public acele poze, n-ar fi fost pomenit deloc numele meu in acest dosar", a spus Grindeanu.El a precizat ca a fost audiat timp de "o ora si ceva", si nu peste trei ore cum s-a relatat. "A mai fost o audiere inaintea mea, am asteptat pe hol, de aia a parut asa mult", a spus Grindeanu, tinand sa mentioneze ca el nu l-a denuntat pe Liviu Dragnea la DNA.Grindeanu a sustinut ca nu a stiut de vreo legatura intre seful PSD si firma din Teleorman si nici unde l-a dus Dragnea cand au fost impreuna celebra partida de pescuit de stiuca din luna martie "Eu foarte bine nici nu am stiut exact in ce judet ma aflu. Stiam ca sunt undeva prin sudul Romaniei - Giurgiu, Teleorman, in zona aceea...", a afirmat el."Va spun cat se poate de sincer, am fost pur si simplu la pescuit, am plecat, nimeni nu s-a manifestat ca proprietar", a sustinut Grindeanu.Si fostul premier PSD Victor Ponta a vorbit joi, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , despre audierea sa ca martor in acest dosar al lui Liviu Dragnea.Ponta spune ca el, Sorin Grindeanu si Eugen Teodorovici gresesc explicand ceva ce este clar pentru orice om cinstit - ca au fost chemati ca martori conform legii si au spus doar ce stiu, conform legii, noteaza News.ro.El sustine ca Liviu Dragnea poate incerca sa ii minta pe membrii PSD ca "toata tarasenia" ramanea ascunsa daca nu ii chema martori pe Ponta, Grindeanu, Teodorovici sau Sova, el sustinand ca "problema de fond a PSD este apararea dincolo de limita bunului simt a unor oameni care au incalcat legea cu adevarat".Victor Ponta a fost citat la DNA in 18 septembrie, la cateva zile dupa ce Sorin Grindeanu a fost la DNA in calitate de martor. Si Eugen Teodorovici a fost audiat in 11 octombrie. DNA a anuntat, luni, ca a inceput urmarirea penala a liderului PSD, Liviu Dragne a, sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si abuz in serviciu cu obtinere de foloase, intr-un dosar in care sunt urmarite penal alte opt persoane, intre care reprezentanti ai firmei Tel Drum.Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a initiat un grup infractional organizat care actioneaza si in prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri. Grupul initiat in anul 2001 are ca principal scop obtinerea frauduloasa a unor sume importante din contractele finantate din fonduri publice, prin comiterea unor infractiuni de abuz in serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscala, spalarea banilor si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, pentru favorizarea firmei Tel Drum.