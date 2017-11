Liviu Dragnea: In sedinta conducerii PSD s-ar putea discuta de un miting, dar care sa aiba sens

'Eu nu am venit sa cer sustinere, eu am venit sa dau sustinere partidului pentru a continua ceea ce am inceput. (...) Putem discuta de un miting, dar nu de sustinere. Discutam maine sau in zilele urmatoare. A fost o idee, nu este analizata sau dusa la capat', a spus Dragnea la Baile Herculane.Intrebat ce va face daca vor exista social-democrati care vor cere organizarea unui miting, liderul PSD a precizat: 'Daca vor fi colegi care la CExN vor cere un astfel de miting vom discuta. De data asta n-o sa mai resping aceasta idee, dar, daca hotaram sa facem un miting, trebuie sa stabilim exact pentru ce il facem. Sunt mai multe motive pe care le-am auzit pentru care colegi de-ai mei doresc sa faca un astfel de miting, eu nu resping ideea, dar trebuie sa facem un miting care sa aiba sens'.