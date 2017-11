Intalnire PNL - Pro Romania. Raluca Turcan: Ne-am propus o colaborare institutionala de acum inainte pe proiecte foarte importante

"Intalnirea a fost una foarte buna pe termen lung, pentru ca am abordat subiectul motiunii de cenzura si solutii pentru credibilizarea institutiei Parlamentului si pentru identificarea de solutii durabile, pe termen lung, pentru dezvoltarea Romaniei", a declarat Turcan.Ea a precizat ca liberalii vor trimite partidului Pro Romania textul motiunii de cenzura, iar aceasta formatiune urmeaza sa le comunice pozitia oficiala pana maine, cand PNL intentioneaza sa o depuna."Incurajator a fost inclusiv faptul ca, in privinta motiunii de cenzura, subiectul nu a fost abordat in sensul inlocuirii lui Mihai Tudose cu altcineva si daramarii Guvernului doar de dragul de a darama un guvern. Am discutat despre ce urmeaza sa se intample in Romania in momentul in care acest guvern pleaca acasa, pentru ca, daca vrem sa scapam de lipsa de predictibilitate, scaderea puterii de cumparare, destabilizarea institutiilor din Romania, acest Guvern trebuie sa plece acasa si provocarea noastra este ce punem in loc, cum punem in loc si cum vor crede oamenii ca aceasta este solutia pentru Romania", a subliniat Raluca Turcan.Prim-vicepresedintele PNL a declarat ca un alt subiect a vizat demersul de revocarea a lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. "Proiectul pe care l-am inaintat sa fie sustinut si cerut a fi dezbatut cu celeritate, astfel incat schimbarea presedintelui Camerei Deputatilor sa poata fi initiata de o treime din numarul de deputati sau de cel putin liderii a doua grupuri parlamentare. Ar fi un demers corect, sanatos, astfel incat Parlamentul Romaniei sa scape de o conducere care este suspectata de grave fapte de coruptie si de o persoana care subordoneaza rolul Parlamentului unor interese personale si de grup", a spus ea.Turcan a precizat ca PNL si Pro Romania vor avea o colaborare institutionala: "Ne-am propus o colaborare institutionala de acum inainte pe proiecte foarte importante, astfel incat sa putem contura in Parlament majoritati parlamentare pe proiecte pe care noi ni le vom asuma in comun"."Aceasta discutie a fost una la un nivel superior de dezbatere, pentru ca nu s-a axat pe o persoana, pe o formatiune. Am vorbit pur si simplu despre Romania si constat cu mare, mare bucurie si satisfactie ca nu doar cu partidul Pro Romania am avut astfel de discutii, inclusiv cu reprezentantii minoritatilor nationale, inclusiv cu UDMR, USR, PMP. Practic, e din ce in ce mai evident ca la nivel parlamentar se prefigureaza un grup de oameni care eu cred ca la un anumit moment va prinde un contur institutional, care sa sanctioneze ceea ce nu merge, dar mai ales sa dea solutii credibile si aplicabile pentru ce se intampla in tara noastra", a completat prim-vicepresedintele PNL.Raluca Turcan a mai declarat ca PNL asuma gestul politic al depunerii motiunii de cenzura, pentru care sunt necesare 116 semnaturi, dupa care va discuta cu toti parlamentarii care vor sa se alature demersului liberalilor.Ea si-a exprimat speranta ca PSD nu va arunca in derizoriu singurul demers constitutional de a sanctiona Guvernul."Avem informatii ca la nivel de conducere a Camerei Deputatilor si a Senatului se gandesc sa gaseasca tot felul de solutii pentru ca motiunea sa nu fie dezbatuta sau sa fie impinsa pana in momente care din punct de vedere social sunt neprielnice - sarbatori, zile libere", a sustinut Turcan.Conform Constitutiei, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii. Motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere. Daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea in Parlament.Victor Ponta a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca parlamentarii din formatiunea sa, Pro Romania, sustin schimbarea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dar nu sustin si motiunea de cenzura a PNL, pentru ca nu poate aduce nimic bun Romaniei.