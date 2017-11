PNL depune vineri motiunea de cenzura impotriva guvernului Tudose, cu titlul "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma"

Deputatul Raluca Turcan a avut joi intalnire cu parlamentari de la Pro Romania, condus de Daniel Constantin, fostul lider ALDE. Pro Romania are 6 parlamentari - 5 provin din ALDE si unul este fostul premier Victor Ponta."In privinta motiunii de cenzura, subiectul nu a fost abordat numai in sensul inlocuirii lui Mihai Tudose cu altcineva. Am discutat despre ce urmeaza sa se intample in Romania in momentul in care acest Guvern pleaca acasa. Daca vrem sa stopam lipsa de predictibilitate, scaderea puterii de cumparare, destabilizarea institutiilor din Romania, acest Guvern trebuie sa plece acasa cat mai repede. Preocuparea noastra este cum vom reda oamenilor increderea ca solutiile noastre sunt corecte pentru Romania" a declarat Turcan, potrivit unui comunicat de presa."In privinta colaborarilor parlamentare, am obtinut sustinerea pentru demersul parlamentar PNL de revocare a lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Astfel, proiectul pe care l-am initiat noi va fi sustinut si de parlamentarii Pro Romania. De aceea, vom cere ca acest proiect sa fie dezbatut cu celeritate, astfel incat, schimbarea presedintelui Camerei Deputatilor sa poata fi initiata de 1/3 din numarul deputatilor sau de liderii a cel putin doua grupuri parlamentare", a mai spus Turcan.Liberalii au avut intalniri si cu parlametnarii de la UDMR si minoritati, care nu au anuntat inca daca vor sustine motiunea de cenzura. Kelemen Hunor a anuntat insa ca nu semneaza motiunea de cenzura, fiind insa de acord ca modificarile fiscale au fost introduse prea brutal.Motiunea de cenzura ar urma sa fie initiata impreuna cu USR. Liderul USR Dan Barna a anuntat marti, dupa o intalnire cu Turcan, ca lucreaza impreuna la un text.Avand in vedere ca exista un total de 465 de parlamentari, PNL are nevoie deMotiunea este sustinuta si de cei de la PMP.PSD: 153+67=220PNL: 69+29=98USR: 29+13=42UDMR: 21+9=30PMP: 16+8=24ALDE: 14+9=23Minoritati: 17Neafiliati: 11