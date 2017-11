Catalin Radulescu, deputat PSD condamnat definitiv pentru dare de mita, a condus un grup de lucru pentru legile justitiei. Intre concluzii: Parlamentul sa numeasca procurorii sefi si sa controleze Inspectia Judiciara

"Doua luni de zile, eu am facut un grup de lucru cu fosti judecatori foarte buni, fosti procurori de mare clasa si profesori universitari de drept. Am facut niste modificari pe articolele care credem noi ca asa trebuie facute ca in tara asta nimeni sa nu mai sufere din cauza unor nedreptati. Ati vazut ca exista aceasta discutie foarte mare cine sa numeasca procurorii, ba presedintele Romaniei, dar tot politic ar fi, ba ministrul Justitiei, dar tot politic ar fi, ba CSM, dar e mare scandal acolo. Atunci, solutia pe care au gasit-o oamenii astia, ca tot spunem ca Parlamentul asta este al poporului, este ca sa-i numeasca Parlamentul. Sa nu mai fie niciun fel de problema. In Parlament sunt toate partidele, sunt comisii de specialitate, pot fi nominalizati 50 de magistrati, procurori sau judecatori. Din astia 50 de magistrati audiati sa fie propusi Parlamentului cei mai buni si Parlamentul sa-i voteze. Eu cred ca e calea cea mai normala. Asa se intampla si in America si peste tot", a sustinut Radulescu, citat de Agerpres.Referindu-se la raspunderea magistratilor, el a precizat ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a spus ca sustine propunerea sa, cea care vizeaza posibilitatea ca cetateanul sa se indrepte material si penal impotriva celui care l-a prejudiciat, procuror sau judecator, intr-o instanta judecatoreasca, nu impotriva statului."Inspectia Judiciara trebuie sa aiba statut independent, sa nu fie sub absolut nimeni si sa fie sub control parlamentar, pentru ca Parlamentul este exponentul poporului roman. Sub control parlamentar trebuie sa fie orice fel de institutie, inclusiv SRI-ul, pentru ca Parlamentul e poporul", a adaugat deputatul PSD.In context, Radulescu a aratat ca nu il intereseaza raportul MCV, ci sa nu mai fie abuzuri din cauza ca legea e interpretata."Nu ma intereseaza raportul MCV, pe mine ma intereseaza in tara mea, in Romania, nu raportul MCV, pe mine ma intereseaza ca niciun cetatean sa nu mai pateasca niciun fel de abuz din cauza ca legea e interpretata sau ca nu suntem in stare sa definim un articol de lege", a mai spus Radulescu.Deputatul PSD Catalin Radulescu a fost condamnat definitiv, de instanta suprema, pe 5 decembrie, la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita si efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert, incompatibile cu functia. Inalta Curte a mentinut decizia data pe 30 martie.El a devenit cunoscut in spatiul public mai ales dupa ce a declarat, in legatura cu protestele de asta-iarna, ca are o arma AKM. Autoritatile s-au autosesizat si i-au suspendat permisul de port arma, iar conducerea PSD a decis, in aprilie, sa-l suspende sase luni din partid.Radulescu este unul dintre cei mai vocali critici ai justitiei si unul dintre autorii controversatului proiect de modificare a codurilor penale care lasa procurorii fara o serie de instrumente de ancheta, ingreuneaza obtinerea denunturilor, face mai dificila arestarea si retinerea, r educe teremenele de prescriptie si introduce o noua infractiune: abuzul de putere al organelor judiciare. De asemenea, Radulescu este deputatul care voia sa initieze un proiect de lege pentru desfiintarea radarelor, el insusi avand 40 de sanctiuni pe legea circulatiei.