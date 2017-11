Elena Udrea: Lichele securiste incearca sa ma amestece in dosarul Tel Drum, care a executat o lucrare cand Dragnea era sef CJ, eu ministru. Nu il cunosteam, il vazusem doar la intalniri la K2, unde el vorbea cu Kovesi

Intr-un mesaj postat joi pe Facebook , Elena Udrea spune ca pana acum nu a comentat nimic despre dosarul penal al lui Liviu Dragnea pentru ca a considerat ca i se intampla ce merita, dar constata o strategie prin care "lichele securise" incearca sa o amestece in dosarul Tel Drum."Constat o strategie prin care niste lichele securiste incearca sa ma amestece in dosarul Tel Drum, care a executat o lucrare de drumuri in Teleorman din fonduri europene gestionate de MDRT cand Dragnea era presedinte CJ, iar eu eram ministru. Imi amintesc foarte bine si cei care sunt acum pusi sa execute planul de a ma amesteca cu Dragnea (este simplu sa-i vedeti pe securistii stiuti care au posibilitatea sa graiasca public) trebuie doar sa dea un search pe Google ca sa vada ca eu am facut tot scandalul cu "neregulile" gasite la acest proiect, eu l-am dat exemplu public si am cerut sanctiuni, am dat interviuri si am vorbit cu cei de la Bruxelles, chiar daca ulterior specialisti in fonduri europene au zis ca noi, cei de la minister, am gresit sau exagerat", sustine Elena Udrea."Ba chiar pornind de la Tel Drum si inca trei pe care le aveam atunci pe lista cu proiecte carora urma sa li se aplice corectii, EU am inventat "declaratia obligatorie sub proprie raspundere de incompatibilitate" data de beneficiarii de fonduri europene, acceptata la Bruxelles ca sa se deblocheze sumele alocate Romaniei. DE LA MINE au preluat apoi toate ministerele modelul si fiecare si-a rezolvat astfel problema la Comisia Europeana", mai spune fostul ministru al Dezvoltarii Regionale in perioada in care Liviu Dragnea conducea Consiliul Judetean Teleorman.Elena Udrea mai sustine ca nu il cunostea pe Liviu Dragnea, pe care il vazuse doar la intilniri de la vila K2, unde acesta vorbea cu Kovesi, nu cu ea."Si daca e cumva adevarat ca avocatul securist Enache in intelegere cu procuroarea vietii vrea sa il puna pe Murgeanu, cel care se ocupa de fonduri europene in minister, in calitate de Secretar de Stat, sa spuna ca eu l-am pus sa vorbeasca cu Dragnea sau sa-l ajute sau orice, le fac plangere penala. In plus, dragilor, eu nu il cunosteam pe Dragnea la vremea aceea, il vazusem doar la niste intalniri pe la K2, unde el vorbea cu Kovesi...nu cu mine. Ca urmare, securistilor, terminati cu prostiile si puneti mana pe carte, sa fiti in stare sa faceti niste dosare care sa tina in fata judecatorilor, nu sa manipulati amestecand pe toata lumea, ca sa nu se mai inteleaga nimic!", adauga Udrea. DNA a anuntat, luni, ca a inceput urmarirea penala a liderului PSD, Liviu Dragne a, sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si abuz in serviciu cu obtinere de foloase, intr-un dosar in care sunt urmarite penal alte opt persoane, intre care reprezentanti ai firmei Tel Drum.Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a initiat un grup infractional organizat care actioneaza si in prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri. Grupul initiat in anul 2001 are ca principal scop obtinerea frauduloasa a unor sume importante din contractele finantate din fonduri publice, prin comiterea unor infractiuni de abuz in serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscala, spalarea banilor si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, pentru favorizarea dirmei Tel Drum.