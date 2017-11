Ludovic Orban se afla intr-o vizita in SUA, impreuna cu alti doi lideri PNL

"Congressman-ul Mike Turner este seful delegatiei SUA in Adunarea Parlamentara a NATO si presedintele grupului de prietenie cu Romania din Senatul si Congresul American. Recent, a vizitat Romania participand la AP NATO, ocazie cu care am discutat despre oportunitatile existente, de a dezvolta relatii, in mod special, pe componenta economica. Intalnirea noastra de la Washington a fost extrem de benefica, demonstrand inca o data sustinerea de care se bucura Romania din partea unor oameni de exceptie, ca Mike Turner", este mesajul publicat alaturi de fotografie.De asemenea, cei trei au avut intalniri si cu Daniel S. Mariaschin, presedinte al B'Nai B'Rith International (organizatie religioasa evreiasca), despre care PNL scrie ca este "un bun prieten al Romaniei si un cunoscator al situatiei din regiune. Domnia sa a dat asigurari de sustinere a demersurilor Romaniei si s-a aratat interesat de sustinerea parteneriatului special cu SUA si a relatiei speciale cu Statul Israel."