Kelemen Hunor, dupa ce i s-a retras distinctia "Steaua Romaniei": Trebuie sa ne asumam opiniile fara teama, chiar daca ne sunt retrase toate distinctiile

"Noi trebuie sa ne asumam opiniile fara teama, chiar si daca ne sunt retrase toate distinctiile primite. Obiectivul nostru, al maghiarilor din Romania, trebuie sa fie, in continuare, asumarea in mod liber a opiniilor noastre, sa gandim si sa lucram impreuna cu toti romanii care sunt deschisi dialogului", a afirmat el intr-un comunicat citat de Agerpres.Consiliul de Onoare a luat decizia retragerii Ordinului dupa ce presedintele UDMR ar fi declarat intr-un interviu urrmatoarele: "Cu toate ca maghiarii nu au ce sarbatori cu ocazia Centenarului, ei respecta ziua de 1 Decembrie"."Printre principiile de baza ale democratiei se afla si libertatea persoanelor de a actiona in conformitate cu propria lor constiinta si de a alege modul de actiune propriu. Astfel, cetateanul are dreptul de a sarbatori atunci cand considera ca trebuie sa sarbatoreasca si are libertatea de a-si exprima gandurile, opiniile si dezideratele. Mesajul care se transmite prin retragerea distinctiei, este ca, astazi, in Romania se ingradeste libertatea de exprimare", a apreciat presedintele UDMR.El a mai spus ca isi mentine afirmatiile din interviul respectiv."In contextul actual, in care este tot mai des si virulent enuntata retorica antimaghiara, trebuie sa ne exprimam deschis si clar, la fel si in 2018 si intotdeauna. Trebuie sa spunem cine suntem si care sunt dezideratele noastre in secolul al XXI-lea. Intentia noastra nu a fost niciodata de a ofensa natiunea majoritara si nu va exista o astfel de intentie nici de acum inainte", a completat el.Totodata, potrivit comunicatului, presedintele UDMR considera ca 'este oarecum o ironie a sortii' faptul ca cei care in anul 2000 i-au acordat distinctia pentru eforturile depuse in interesul promovarii cooperarii culturale romano-maghiare, in 2017 i-au retras acest merit pentru un interviu prin care a intentionat sa initieze 'un dialog si o dezbatere, in vederea restabilirii unei noi baze a convietuirii pasnice romano-maghiare'.Decizia Consiliului de Onoare urmeaza sa fie inaintata presedintelui Klaus Iohannis, care va decide daca ii retrage sau nu distinctia respectiva, se mai arata in comunicat.Consiliul de Onoare al Ordinului National "Steaua Romaniei" a decis retragerea distinctiei acordate presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, ca urmare a faptului ca intr-un interviu acordat recent acesta a apreciat ca reprezentantii Uniunii si maghiarii nu au ce sarbatori cu ocazia Centenarului, a declarat pentru Agerpres Mircea Geoana, membru al acestui for.Hotararea a fost luata cu cinci voturi pentru si o abtinere, in conditiile in care unul dintre membri a absentat.Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a acordat recent un interviu cotidianului clujean de limba maghiara Szabadsag, in care ar fi vorbit despre pregatirile pentru Centenarul Marii Uniri din 2018. Liderul UDMR ar fi spus ca reprezentantii Uniunii si maghiarii nu au ce sarbatori cu ocazia Centenarului si se teme ca, in lipsa realizarilor din ultimii 100 de ani, politicienii romani vor recurge la discursuri nationaliste.In anul 2000, Kelemen Hunor a primit Ordinul "Steaua Romaniei" in grad de Comandor.