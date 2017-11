Vosganian critica legea vaccinarii: "Nu mi-e foarte clar daca aceasta lege o facem ca sa ne facem de lucru sau daca ea este necesara. Multi dintre copiii care au murit de rujeola nu puteau fi vaccinati"

El s-a aratat totodata intrigat ca o astfel de lege apare dupa distrugerea Institutului Cantacuzino."Primul lucru care pe mine ma intriga este faptul ca s-a asteptat ca Institutul Cantacuzino sa moara de-a binelea, si dupa aceea s-a venit cu o legislatie a vaccinarii obligatorii. Asta mi se pare halucinant. Asadar, noi avem in tara un institut care, cand eram eu copil, avea prestigiu si care lucra bine. Am asteptat sa se distruga. In mod normal, trebuia introdusa o lege a vaccinarii obligatorii cand institutul functiona, ca sa se previna si distrugerea institutului. Nu, am asteptat sa fim siguri ca se distruge si dupa ce s-a distrus institutul facem o legislatie a vaccinurilor obligatorii, ca sa fim siguri ca vor veni numai vaccinuri din import si ca asta va fi categoric si o actiune cu interes economic. Daca exista institutul, aceasta tema nu se punea, dar acum se pune flagrant. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca un institut local poate sa adapteze vaccinurile la conditiile locale, in timp ce vaccinurile care vin din import pot sa pateasca ceea ce s-a mai intamplat cu vaccinurile din strainatate, care s-a vazut ca nu se adapteaza la conditiile romanesti", a declarat Vosganian la Comisia de sanatate a Camerei Deputatilor, unde au avut loc miercuri dezbateri pe tema obligativitatii imunizarii copiilor cu vaccinurile prevazute in Calendarul National de Vaccinare.Deputatul a adaugat ca a citit expunerea de motive si textul legii si a sustinut ca nu ii este clar daca aceasta lege este necesara."Nu mi-e foarte clar daca aceasta lege o facem ca sa ne facem de lucru sau daca chiar ea este necesara in urma unei patologii observate in ultimii ani. Am cerut si eu sa vad ce s-a intamplat cu cazurile de rujeola. Surpriza mea a fost sa constat ca din copiii decedati majoritatea oricum nu puteau sa se vaccineze, ca aveau boli asociate sau nu e foarte clar de ce au murit. Eu sunt de aproape 30 de ani in politica, am capatat un al saselea simt. In clipa in care noi in Camera Deputatilor intram cu acest proiect, se vede ca la Camera nu mai e ca la Senat - acolo a trecut repede, la camera e dezbatere. Cum sa facem noi sa influentam dezbaterea? Ia sa lansam in opinia publica pericolul unei noi epidemii... Ia sa punem niste medici aici care ne vaccineaza impotriva gripei, adica sa facem in jurul Camerei Deputatilor o atmosfera, un sistem de presiune subtila, ca deputatii sa voteze acest proiect de lege. Nu mai suntem naivi", a sustinut Vosganian, referindu-se la faptul ca deputatii au putut sa se vaccineze gratuit impotriva gripei intr-o cort special amenajat in fata salii de plen.Potrivit acestuia, proiectul de lege are si "un viciu care il indeparteaza de obiectul lui". "Hai sa luam exemplul suedez. E clar ca cei care au facut aceasta lege nu sunt familiarizati cu limbajul democratic. Aceasta lege dezvolta un sistem de persecutie. Am luat amendamentul doamnei Saftoiu, care este halucinant. Cel care face un vaccin prost nu pateste nimic, decat ia profit, iar parintele care are un copil care nu e clar daca a murit de o boala poate sa faca 25 de ani de puscarie. Exista o responsabilitate asimetrica intre parinti, autoritati si firme private, care este in favoarea firmelor private", a detaliat el.Varujan Vosganian a aratat ca, potrivit Constitutiei, cand doua legi "se bat cap in cap" cea care castiga e legea care se refera la conventii internationale."Totusi conventia asta de la Oviedo - noi suntem parte la ea, nu m-a lamurit inca nimeni daca avem dreptul sau nu sa o incalcam. Nu mi-a explicat nimeni de ce noi ne putem debarasa de o conventie internationala la care suntem parte. E o lege, in 2001 s-a votat o lege. Deci noi nu putem sa votam legea obligativitatii vaccinurilor decat daca anulam legea cealalta. Sunt doua legi care se bat cap in cap - legea din 2001 spune ca pacientul trebuie sa-si dea consimtamantul, legea din 2017, fara sa fie clar ca e sub conditiile unei ciume, te obliga la consimtamant asumat. Nu putem sa avem doua legi care se bat in cap si Constitutia lamureste lucrul acesta - cand doua legi se bat cap in cap, cea care castiga e legea care se refera la conventii internationale. A doua zi, orice parinte poate sa atace la CCR, castiga, si noi ne facem de ras', a conchis deputatul ALDE. Legea privind vaccinarea persoanelor din Romania , initiata de Guvern, se afla in dezbaterea Camerei Deputatilor, for decizional, si urmeaza sa primeasca un raport din partea comisiei de sanatate.