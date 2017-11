Primarul PSD al Iasiului anunta ca a sesizat Avocatul Poporului pentru a contesta la Curtea Constitutionala modificarea Codului Fiscal

Primarul Chirica a spus ca spera ca "Romania nu se va transforma intr-o Siberie sau intr-o Belina, ca sa aratam tuturor ca avem un conducator suprem, iubit si dedicat nevoilor personale"."In cursul acestei dimineti, dupa o munca foarte grea, am finalizat documentatia care a fost si trimisa Avocatului Poporului. Tot mai multe primarii din tara vin sa se alature demersului nostru in ceea ce priveste blocarea acestei ordonante in parte.Noi discutam despre interesul autoritatii publice locale, astfel incat sa aratam ca se incalca in mod flagrant legea. Se incalca Carta europeana a autonomiei locale, aprobata prin hotarare de guvern in anul 2007. Este vorba de articolul 9, aliniatul 6, care spune ca autoritatile publice locale trebuie sa fie consultate ori de cate ori se discuta despre cotele alocate din diversele surse de venit", a declarat Chirica.El a precizat ca a discutat miercuri si cu reprezentantul Comisiei Europene in Romania si ca i-a trimis un material pe aceasta tema.Primarul din Iasi sustine ca regiunea de nord est a tarii "este atacata in mod constant de lipsa de atentie si ca se incearca aducerea ei la nivelul anului 1907".Si primarul din Arad, Gheorghe Falca, a anuntat cu o zi in urma ca va sesiza Avocatul Poporului privind modificarile Codului Fiscal.