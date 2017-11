Barna (USR), despre MCV: Raportul ne arata neechivoc ca Romania a facut pasi inapoi, ca guvernarea PSD agreseaza justitia

"Daca raportul anterior vorbea despre elemente pozitive si despre lucruri pe care Romania le face si este aproape de ridicarea mecanismului, raportul acesta ne arata neechivoc ca Romania a facut pasi inapoi, ca guvernarea PSD agreseaza justitia si vedem, in termeni diplomatici, acest mesaj este transmis foarte clar Guvernului PSD, ca modalitatea prin care se incearca realizarea de pasi inapoi nu va fi acceptata de catre Comisia Europeana. Din acest punct de vedere avem un raport negativ, care arata ca pentru Romania MCV este un mecanism care este necesar si ca continua sa existe, concluziile acestuia fiind sustinute fara echivoc in USR", a declarat presedintele USR.Barna a explicat ca raportul dat publicitatii miercuri nu face decat sa ne arate ca din punctul de vedere al Comisiei acest an a fost un an pierdut."Se vorbeste in mod expres despre pierderea vitezei pentru reformele in justitie care pareau ca merg spre o directie buna. Vedem ca respectiv Comisia Europeana nu face decat sa confirme ceea ce USR a spus in declaratiile si in pozitiile din ultimele saptamani, faptul ca numirile procurorilor sau modificarea mecanismului de numire a procurorilor trebuie sa fie facute dupa consultarea Comisiei de la Venetia si vedem ca aceasta ingrijorare este verbalizata expres in raportul Comisiei, a mai spus Barna.