Iordache, despre recomandarea din raportul MCV sa fie cerut punct de vedere de la Comisia de la Venetia: Nu se modifica modalitatea de numire procurorilor sefi, nu este necesar. Daca se modifica, vom solicita"

"Daca se vor modifica anumite prevederi si trebuie sa solicitam avizul, fara indoiala il vom solicita, in ceea ce priveste numirea procurorilor de rang inalt. Daca, asa cum s-a vazut in proiectul depus, nu se modifica modalitatea de numire, nu este necesar sa solicitam un punct de vedere de la Comisia de la Venetia. Dar repet, daca vor fi modificari, vom solicita", a spus Iordache."Eu cred ca printr-o mai mare colaborarea itnre toate autoritatile, fara indoiala in anul 2018 raportul va arata ca MCV pentru Romania poate sa fie ridicat. O parte dintre conditionalitati au fost indeplinite, o parte sunt in curs de desfasurare. Fara indoiala CE va recunoaste ca Romania nu mai are nevoie de acest mecanism. Este adevarat ca avem si restante dar fara indoiala vor fi indeplinite", a mai spus Iordache. Raportul MCV recomanda Romaniei sa astepte avizul Comisiei de la Venetia inainte de a schimba procedura de numire a procurorilor sefi. “Ramane ca recomandare ca Romania sa ceara avizul Comisiei de la Venetia. Indeplinirea acestei recomandari este menite sa asigure garantii in ce priveste transparenta, independenta si sistemul de checks and ballances, chiar daca decizia finala urmeaza sa fie luata la nivel politic”, se arata in raportul MCV.Pe 25 octombrie, Liviu Dragnea declara ca legile justitiei vor fi adoptate in aceasta sesiune parlamentara, cu sau fara avizul Comisiei de la Venetia.Potrivit proiectului de modificare a legii 304 privind organizarea judiciara depus la Parlament si asumat de PSD si ALDE, institutia presedintelui Romaniei nu va fi eliminata din procedura de numire a procurorilor sefi de parchete.Potrivit articolului 54 din propunere, procurorul general al Romaniei, seful DNA, al DIICOT si al Directiei pentru Investigarea Infractiunilor Savarsite de Judecatori si Procurori sunt numiti de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Sectiei pentru procurori. Se cere o vechime minima de 10 ani in functia de procuror.Modificare in propunere - Revocarea sefilor parchetelor se face de catre Consiliul Superior al Magistraturii, Sectia pentru Procurori, care se poate sesiza din oficiu ori la propunerea Ministrului Justitiei. In legislatia actuala, revocarea revenea presedintelui, la propunerea Ministrului Justitiei.O amputare a prerogativelor presedintelui este prevazuta la procedura de numire a conducerii Curtii Supreme. Articolul 53 din legea in vigoare arata ca presedintele Romaniei nu poate refuza propunerile de la CSM decat motivat, dar fara a exista o limita a numarului de refuzuri. Propunerea actuala limiteaza numarul de refuzuri la unul singur.In propunere apare si o noua instanta in arhitectura sistemului judiciar: Directia pentru Investigarea Infractiunilor Savarsite de Judecatori si Procurori.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca i-a cerut lui Florin Iordache sa tina cont de pozitia lui publica privind numirea procurorilor sefi.Reamintim ca Dragnea a sustinut in mai multe randuri, la nivel declarativ, mentinerea a "trei entitati" in numirea procurorilor sefi.'"Poate ca situatia actuala este mai buna decat situatia propusa. acum sunt trei entitati implicate in aceste numiri si poate acest echilibru intre trei entitati s-ar putea sa fie mai bun. Din punct de vedere politic, punctul meu de vedere, este o procedura care functioneaza de o perioada lunga de timp si, fiind trei entitati publice diferite. s-ar putea ca aceste filtre sa fie bune. Cea mai importatna este calitatea celor care ocupa acele functii", spunea acesta, in iunie.In ceea ce priveste Inspectia judiciara, Dragnea a spus marti ca nu crede ca e o idee buna trecerea acestei instantei in subordinea ministerului Justitiei. "Se pare ca nici actuala forma nu este buna, sa se gandeasca o institutionalizare care sa faca din Inspectia Judiciara una autonoma", a afirmat seful PSD.