Florin Iordache: Saptamana viitoare depunem o lege privind Inspectia Judiciara

"Pentru saptamana viitoare avem in vedere sa depunem o lege care sa stabileasca un cadru foarte clar pentru inspectia judiciara. Am vazut ca acum asa cum functioneaza in cadrul CSM nu este functionala," a precizat Iordache, presedintele comisiei speciale, fostul ministru al Justitiei care a emis celebra OUG 13.Se va propune sa fie o "institutie autonoma", a carei activitate sa fie coordonata de un Consiliu national de integritate a judecatorilor si procurorilor, spunea acesta in urma cu doua saptamani "Vom avea în cadrul dezbaterilor şi nişte propuneri concrete din cine să facă parte, dar noi ne dorim ca factorul politic să fie exclus din acest consiliu, considerăm că din acest consiliu trebuie sa facă parte membrii din CSM, din Înalta Curte, Parchet General, reprezentanţii societăţii civile, reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale magistraţilor" mai spunea el.Comisia privind legislatia din domeniul justitiei a inceput miercuri dezbaterile generale pe cele trei legi care reglementeaza sistemul judiciar - 303, 304 si 317.Pana luni urmeaza sa fie depuse amendamente la aceste legi, apoi va incepe dezbaterea pe articolele legilor.