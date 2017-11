Ponta, despre declaratiile lui la DNA cu privire la legaturile lui Dragnea cu Tel Drum: "Sa minti sub juramant este o infractiune si nu vad cine isi asuma acest lucru”

Victor Ponta a scris marti pe Facebook ca a spus la DNA tot ce stie despre legaturile lui Liviu Dragnea cu Tel Drum, pentru ca “sa minti sub juramant este o infractiune si nu vad cine isi asuma acest lucru” si ca “propagandistii “Cartelului” tot ne ataca pe cei care am fost chemati ca martori”.









Redam postarea integrala a fostului premier:





Gandirea de mafiot a @Cartelului de la Teldrum se duce si la “sustinatorii” lor din presa\uD83E\uDD17!

1. Am fost chemati toti 5 ca martori / daca ne-am prezentat in urma citarii inseamna ca suntem “tradatori”

2. Am spus toti adevarul - sa minti sub juramant este o infractiune si nu vad cine isi asuma acest lucru

3. Ca martor nu poti sa invoci dreptul la tacere - asta poate face doar Dragnea ca suspect

4. Propagandistii “Cartelului” tot ne ataca pe cei care am fost chemati ca martori si am spus cinstit ce stim - nu era mai simplu sa spuneti daca Dragnea = Teldrum?

5. Acest linsaj mediatic pe bani multi nu poate sa ascunda nici milioanele din fonduri europene, nici Lacul Belina, nici casa din Brazilia ! Asa ca la ce foloseste aceasta minciuna organizata de Dragnea?

6. Cica nu stiu cand am fost audiati?!?! am intrat si am iesit prin fata si a dat toata presa asta / si cand am spus ca am fost toti audiati ca martori intr-un dosar din 2014 tipau toti ca apucatii ca nu e asa! Propaganda dauneaza grav gandirii.









Luju.ro a publicat astazi o ordonanta din dosarul nr. 986/P/2014, unde sunt cuprinse declaratiile lui Victor Ponta, Dan Sova, Eugen Teodorovici, Sorin Grindeanu si Nitulescu Teodor, fostul prefect de Teleorman.





Potrivit Luju, Dan Sova a declarat urmatoarele: “Noi nu aveam o convingere, noi stiam ca Tel Drum-ul este al domnului Dragnea, iar domnul Dragnea a spus de mai multe ori personal ca aceasta companie este a lui, chiar a formulat 'stii ca estea mea'. Nu se discuta la colturi ca Tel Drum este a lui, asta ar fi fost o legenda urbana, nu. Tel Drum era a dansului. (...) Pana in 2012 pentru mine era notoriu ca Tel Drum era a lui Liviu Dragnea, dupa 2012 a devenit o certitudine. Pana in 2012 toata lumea stia ca forta politica a lui Liviu Dragnea se baza si pe fapul ca Tel Drumul era a lui, la nivelul judetului Teleorman”.