Un vicepresedinte PSD Dambovita cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputatilor

"Da! Liviu Dragnea ar trebui sa-si dea demisia de la conducerea Camerei Deputatilor! In ceea ce priveste functia de presedinte al Partidului Social Democrat, problema ar trebui transata la Congresul partidului, de anul viitor, in forul statutar", a declarat Fanut Costea, vicepresedinte PSD Dambovita si presedinte PSD Gaesti, la Columna TV.Organizatia PSD Dambovita este condusa de senatorul Adrian Tutuianu, cel care a fost nevoit sa isi dea demisia din functia de ministru al Apararii la scurt timp dupa ce a fost numit, in urma unui comunicat al ministerului pe care il conducea in care se vorbea despre amanarea platii unor drepturi salariale.