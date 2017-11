USR acuza PSD ca blocheaza in Parlament achizitia rachetelor Patriot/ PNL: "Orice intarziere a deciziei pune Romania intr-o situatie delicata, parem neseriosi"

"PSD-ul si aliatii lor aduc Romania intr-o situatie fara precedent. Daca aceasta lege de achizitie a rachetelor Patriot nu va fi adoptata, Romania nu va reusi sa cheltuie cei 2% din PIB pe care s-a angajat in fata partenerilor internationali ca ii va investi in aparare, iar seriozitatea tarii noastre in interiorul NATO va fi afectata. Sper totusi ca domnul Dragnea, care sunt sigur ca a luat aceasta decizie, se va razgandi, iar legea va fi discutata cel tarziu saptamana viitoare in Comisia de aparare din Senat. Atat domnul Dragnea, cat si aliatii domniei sale, ar trebui sa inteleaga ca securitatea nationala nu este un joc politicianist si nu poate da foc la tara doar pentru a-si salva propria piele", a declarat senatorul USR Nicu Falcoi, membru in Comisia de aparare si ordine publica, citat in comunicat.In cele zece luni de guvernare PSD-ALDE, o mare parte a bugetului Ministerul Apararii Nationale s-a dus pe cheltuieli curente, mai ales pensii si salarii, ceea ce arata concentrarea coalitiei de guvernare doar pe masuri populiste fara o acoperire bugetara reala, in detrimentul inzestrarii Armatei, mai spun cei de la USR."Sa nu uitam ca la rectificarea bugetara din vara, peste un miliard si jumatate de lei au fost transferati de la capitolul inzestrare la capitolul pensii si salarii. Uniunea Salvati Romania sustine consolidarea capacitatilor de aparare ale Romaniei prin investitii corespunzatoare si considera ca nerespectarea angajamentelor luate de tara noastra nu poate decat sa dauneze reputatiei Romaniei, intr-un context geopolitic sensibil. Neacordarea a 2% din PIB pentru aparare a fost chiar unul dintre motivele explicite pentru care parlamentarii USR nu a votat bugetul la inceputul acestui an.USR considera ca apartenenta Romaniei la NATO si parteneriatul strategic cu SUA sunt esentiale pentru securitatea nationala in contextul european dificil, marcat de incertitudinile legate de Brexit si de agresiunea ruseasca in vecinatatea UE. Romania trebuie sa fie in continuare un partner credibil si stabil pentru partnerii europeni si nord atlantici, iar acest lucru poate fi demonstrat prin indeplinarea ferma a obligatiilor asumate.Si senatorul PNL Iulian Dumitrescu, presedintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, s-a aratat ingrijorat de faptul ca senatorii PSD si ALDE nu s-au prezentat astazi la sedinta, potrivit unui comunicat de presa."Am constatat cu ingrijorare ca reprezentantii PSD si ALDE nu au venit astazi la sedinta la care trebuia sa avizam proiectul de lege privind achizitionarea sistemelor de rachete Patriot. Nu am avut cvorum si nu am putut sa luam decizii. Intarzierea achizitiei pune in pericol angajamentele pe care Romania si le-a luat fata de partenerii din Alianta Nord-Atlantica. Suntem la jumatatea lunii noiembrie, cum vom mai reusi sa chetuim 2% din PIB pentru aparare, asa cum ne-am angajat? Orice intarziere a deciziei pune Romania intr-o situatie delicata, parem neseriosi", sustine senatorul PNL Iulian Dumitrescu, presedintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senat.In acelasi timp, Dumitrescu se intreaba de ce reprezentantii actualei puteri amana astazi, prin neprezentare, discutia proiectului de lege privind achizitionarea sistemelor de rachete Patriot, cand pana ieri vorbeau despre urgenta adoptarii acestui proiect. "Si-a revizuit de ieri pana astazi PSD pozitia fata de achizitia de rachete Patriot?", se intreaba senatorul PNL. Proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta programului de inzestrare esential "Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)" a fost inaintat de Guvernul Romaniei catre Senat in 9.11.2017, cu solicitarea de a fi dezbatut in procedura de urgenta, se arata in comunicatul PNL.Proiectul de lege se refera la achizitionarea a sapte sisteme de rachete sol-aer Patriot, patru pentru Fortele Aeriene si trei pentru Fortele Terestre, si a echipamentelor aferente, in valoare totala de circa 4,62 miliarde USD cu TVA.