Turcan: Am decis sa initiem impreuna cu USR motiunea de cenzura/ PNL a discutat si cu UDMR/ Ponta: "Nu va duce la nimic bun"

"Am decis sa initiem impreuna aceasta motiune de cenzura si, de asemenea, sa ne adresam celorlalte formatiuni de opozitie sa sustina aceasta motiune de cenzura. Este in interesul romanilor sa scapam de aceasta guvernare falimentara", a declarat Raluca Turcan, la Parlament, dupa intalnirea cu reprezentantii USR, potrivit Agerpres.Ea a aratat ca negocierile privind sustinerea motiunii de cenzura vor continua marti cu reprezentantii UDMR, urmand ca miercuri sa se incerce stabilirea de intalniri cu PMP, cu reprezentantii minoritatilor nationale si cu parlamentarii neafiliati."Aceasta motiune este un gest de responsabilitate si oricine spune ca este inutila si ca nu isi atinge scopul greseste profund, pentru ca Romania prospera trebuie sa fie o Romanie democratica, in care Opozitia, atunci cand sesizeaza derapaje uriase ale celor de la guvernare, are ca instrument o motiune de cenzura, ori aceasta guvernare a ratat in mai putin de un an de zile orice promisiune din campania electorala si din programul de guvernare, mai mult decat atat si-a dat jos propriul Guvern. Este dispusa oricand, asa cum am vazut, sa isi zboare si al doilea Guvern", a adaugat Turcan, care a afirmat ca parlamentarii ar trebui sa aiba un gest responsabil si anume sa voteze motiunea de cenzura.La randul sau, liderul senatorilor PNL, Iulian Dumitrescu, a spus ca se asteapta sa existe cativa parlamentari social-democrati care sa inteleaga faptul ca "romanii vor sa scape de Guvernul PSD - Dragnea".Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca formatiunea sa si Partidul National Liberal lucreaza la un text comun al motiunii de cenzura."Sustinem aceasta motiune de cenzura. Timp de un an de zile aceasta guvernare corupta si toxica nu a facut altceva decat sa incerce sa strambe legile Romaniei, pentru ca in situatia aceasta suntem si am vazut mesajul cetatenilor, pentru a rezolva probleme punctuale, probleme de clica ale actualei majoritati PSD - ALDE si atunci o motiune de cenzura este in mod evident instrumentul democratic si instrumentul parlamentar pe care il avem la dispozitie si pe care il sustinem cu toata taria pentru a oferi cetatenilor alternativa unei guvernari normale care sa se refere la ceea ce inseamna guvernarea unui stat', a declarat Dan Barna.Dumitrescu a anuntat ca presedintele UDMR, Kelemen Hunor, va discuta in cadrul formatiunii sale cu privire la sustinerea motiunii de cenzura."Ne-am intalnit cu domnul presedinte Kelemen Hunor. Dumnealui a spus ca urmeaza sa discute in cadrul partidului si sa ia ulterior o decizie. I-am prezentat motiunea (n.r - de cenzura). Asteptam decizia lor ulterioara. Impresia a fost foarte pozitiva. Au spus ca nu o sa intervina pe textul motiunii", a afirmat Iulian Dumitrescu, potrivit Agerpres.El a sustinut ca argumentele PNL privind OUG pentru modificarea Codului Fiscal au fost considerate 'foarte pertinente' de presedintele UDMR.La randul sau, Turcan a precizat ca in aceasta etapa nu se vorbeste despre cine va fi premier si ca liberalii pun pe masa textul motiunii de cenzura.De cealalta parte, cei cinci parlamentari Pro Romania, care sunt neafiliati, sustin schimbarea lui Liviu Dragnea de la presedintia Camerei Deputatilor, a anuntat marti deputatul Victor Ponta, copresedinte al formatiunii politice."Vom sustine initiativa normala si logica ca la conducerea Camerei Deputatilor sa vina altcineva. Nu poate sa mai fie Liviu Dragnea. Si va dau un singur argument - cat e Dragnea sef la Camera Deputatilor nu se pot adopta legile justitiei, pentru ca discutia e foarte simpla: Dragnea isi schimba legile ca sa-si rezolve dosarele. PSD poate sa nominalizeze un alt presedinte la Camera Deputatilor, un om care sa nu aiba dosare si care sa conduca lucrarile - si privind legile justitiei si legea bugetului si celelalte legi - rapid, pana la sfarsitul acestui an. Cat va ramane Dragnea sef la Camera, aceste probleme importante vor fi inghetate si PSD folosit ca scut pentru problemele personale ale lui Liviu Dragnea", a spus Ponta, intr-o conferinta de presa sustinuta la Parlament.Pe de alta parte, el a aratat ca motiunea de cenzura a PNL "nu va duce la nimic', decat la o noua criza politica.