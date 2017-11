Ordonanta "revolutiei fiscale", amanata in Parlament/ Cum vrea PNL sa fie modificata OUG 79

Liberalii vor astfel ca impozitul pe cifra de afaceri sa fie optional si ca prevederile ordonantei sa fie aplicate la 6 luni de la adoptare.Zamfir a sustinut acest lucru si in cadrul sedintei comisiei, invocand legea responsabilitatii fiscale.Toti membrii comisiei au fost de acord cu amanarea discutiilor, inclusiv cei de la PSD. Procedural, o comisie raportoare nu poate da un raport inainte ca initiativa legislativa sa nu primeasca avizele de la comisiile avizatoare.Comisia de buget si finante, condusa de fostul ministru de Finante Eugen Teodorivici (PSD), va da la randul sau un raport pe aceasta ordonanta saptamana viitoare. Raportul este necesar pentru ca legea de adoptare a OUG sa fie votata in plenul Senatului, prima camera sesizata. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial vineri , 10 noiembrie, in jurul orei 18.00, moment din care a intrat in vigoare. Prevederile se aplica de la inceputul anului viitor.