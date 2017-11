Alina Gorghiu, despre faptul ca Dragnea a fost insotit de membri PSD si jandarmi la DNA: Eu nu am nevoie de bona, asistenta si pampersi la audieri

Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat marti in legatura cu faptul Liviu Dragnea a aparut luni la DNA in prezenta mai multor membri PSD si jandarmi ca ea nu are nevoie de bona, asistenta si pampersi cand vine la audieri, iar noul dosar al presedintelui PSD creeaza o imagine jalnica de tara, de tara bananiera prin faptul ca refuza sa isi dea demisia din fruntea Camerei Deputatilor.





Alina Gorghiu a zis luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a fost audiata in calitate de martor in dosarul “Rovinari-Turceni”, in care sunt judecati Victor Ponta si Dan Sova, ca acum intelege de ce a vrut Liviu Dragnea sa castige alegerile din decembrie si de ce exista aceasta batalie a pragului privind abuzul in serviciu.





Aceasta a subliniat ca Liviu Dragnea se incapataneaza sa ramana in fruntea Camerei Deputatilor afectand imaginea Romaniei.





Potrivit acesteia, se creeaza o imagine de tara bananiera, o imagine jalnica.





“Oricine vine sa dea declaratii, (…) dar nu vine cu campanie de manipulare si victimizare, (…) nu am nevoie de bona, asistenta, pampersi”, a spus senatorul PNL.





“Nu asa arati ca Romania e la standarde europene”, a continuat ea, adaugand ca social-democratii sunt atat de jos incat promoveaza doar "care va fi pragul privind abuzul in serviciu" si faptul ca persoanele care nu sunt prietene cu Dragnea fac parte din “statul paralel” si sunt “dusmani ai neamului”.





Reamintim ca Liviu Dragnea este urmarit penal pentru fraudarea fondurilor UE, constituirea de grup infractional organizat si abuz in serviciu in cadrul unui dosar deschis in urma unei sesizari de la oficiul antifrauda al UE OLAF.





In ceea ce priveste audierea sa la ICCJ, Gorghiu a spus ca a fost intrebata daca stie detalii despre tranzactie in cazul dosarul Rovinari-Turceni, dar nu poate da informatii.





“Daca as fi fost cel care a redactat tranzactia, as fi avut informatii de dat. Nu am putut sa ajut in aceasta cauza”, a spus ea.