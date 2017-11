USR a cerut in plenul Camerei Deputatilor demisia lui Liviu Dragnea

"Domnule Liviu Dragnea, chiar daca nu sunteti astazi in plen, va asteptam demisia" a spus Seidler de la tribuna salii de plen.Dragnea nu a fost prezent marti la sedinta de plen.DNA anunta ca a inceput urmarirea penala impotriva lui Liviu Dragnea si sefilor de la TelDrum pentru constituirea unui grup infractional organizat si abuz in serviciu, in legatura cu reabilitarea de drumuri judetene cu fonduri UE. DNA arata intr-un comunicat ca dosarul s-a constituit in urma unei sesizari a OLAF (Oficiul european antifrauda) din 30 septembrie 2016. Procurorii arata in comunicatul oficial ca, in calitate de presedintel al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi infiintat in 2001 un grup infractional organizat "care actioneaza si in prezent", format din functionari ai institutiilor din administratia publica si oameni de afaceri.Dragnea este acuzat de savarsirea a cinci infractiuni:- constituirea unui grup infracțional organizat,- două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,- două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul;