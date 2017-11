Primarul Iasiului, Mihai Chirica: Vom cere aviz de neconstitutionalitate a reformei fiscale / Vom da in judecata Guvernul

'S-a luat o decizie fara a se respecta continutul legii. Asta am spus-o inca de la inceputul reformei, revolutiei fiscale. Autoritatile publice locale nu au un mecanism pentru a combate o lege, dar pot apela la alte institutii ale Romaniei. Aceasta institutie la care vom apela in primul rand e Avocatul Poporului. Totodata, vom ruga alte trei institutii, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie, Ministerul Justitiei, Procurorul General al Romaniei sa intervina pe langa Curtea Constitutionala pentru a combate aceasta OUG care nu respecta cadrul legal. Vom cere aviz de neconstitutionalitate a reformei fiscale', a declarat primarul Mihai Chirica.Potrivit acestuia, unul dintre principalele puncte incalcate prin aceasta ordonanta ce vizeaza reforma financiara, in ceea ce priveste autoritatile publice locale, este Carta Europeana a autonomiei locale.'La articolul 9, punctul 6, spune ca 'autoritatile publice locale trebuie', nu 'pot', 'trebuie sa fie consultate de o maniera adecvata asupra modalitatilor de repartizare a resurselor redistribuite care le revin'. Noi nu am fost consultati. Nimeni nu ne-a intrebat cum evolueaza gradul de indatorare, cum vom plati datoriile la banci, cum vom reusi sa acoperim programele de investitii deja incepute, de unde ne luam si ne compensam resursele financiare pierdute, care este nivelul real al compensatiei de care avem nevoie noi, ca autoritati locale, si cum vom raspunde mai departe provocarilor legii in ceea ce priveste descentralizarea. Aceasta Carta este adoptata prin lege de statul roman. Ne bazam si pe opinia Consiliului Fiscal, care a dat un aviz negativ', a afirmat primarul Mihai Chirica.El sustine ca repercusiunile noii legislatii incep sa apara.'Se vede foarte clar. Nu mai putem face actiuni care erau prevazute spre sfarsitul anului, care vizau si acele persoane defavorizate. Asta pentru ca nu mai avem cu ce', a spus primarul Mihai Chirica.Edilul iesean a mentionat ca bugetul municipalitatii va pierde venituri in valoare de 95,6 milioane de lei.'Am facut calcule si in cursul zilei de ieri (luni -n.r.). Aceste lucruri ne ingrijoreaza din ce in ce mai mult. Desigur nu intra primaria in faliment. De asta sunt aici. Nu poti insa sa prejudiciezi un oras intreg. Dorim sa aducem forta de munca, sa aducem forta de munca care s-a disipat pe tot mapamondul, dar ne lovim de un declin economic datorat unei decizii care pur si simplu nu respecta legea', a spus primarul Mihai Chirica.Acesta a adaugat ca Iasiul 'nu va fi singura municipalitate care va actiona in instanta Guvernul'.'Vom da in judecata Guvernul, pentru ca aceasta masura nu tine cont nici de autonomia locala, nici de legislatia bugetara. (...) Nu vom fi singura municipalitate. Ganditi-va ce lovitura puternica este pentru comuna Miroslava, care pierde 1,5 milioane de euro, bani pe care ii investea in modernizarea retelei de drumuri', a mai spus Chirica.