Proiectul din 2014 al lui Serban Nicolae, prin care cetatenii care dezvaluie informatii din dosare penale risca pana la 3 ani de inchisoare, pe agenda deputatilor juristi/ Legea poate viza jurnalistii

Daca proiectul de lege va intra in vigoare, orice jurnalist care publica informatii din dosare penale, de exemplu stenograme, ar putea risca sa o condamnare la inchisoare.Ce prevede, printre altele, proiectul lui Serban Nicolae. Se modifica art. 277 "Compromiterea intereselor justitiei":" (3)Dezvaluirea de informatii care, potrivit legii, nu au caracter public, dintr-o cauza penala aflata in curs de cercetare, se pedepseste cu inchisoare de la sase luni la trei ani. Daca fapta este savarsita de un judecator sau de un reprezentant al organului de urmarire penala, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 5 ani", se arata in proiectul de initiativa legislativa." In urma cu trei ani, Livia Stanciu , la acea vreme presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (acum judecator Curtea Constitutionala), afirma ca modificarea vizeaza "orice persoana, inclusiv presa".Proiectul a primit aviz negativ atat de la guvernul din 2014, cat si de la cel din 2016 si, in aprilie anul acesta, si de la guvernul condus de Sorin Grindeanu. Vezi aici punctul de vedere "In opinia mea, ca si a unor specialisti consultati in acest sens, compromiterea actului de justitie prin manipularea unor informatii care, prin lege, nu au caracter public, constituie o fapta cu grad ridicat de pericol social, chiar si cand este urmarea unei neglijente. Or, din textul actual al sanctiunilor prevazute, rezulta ca asemenea fapte este una minora, indiferent daca fapta este savarsita cu intentie sau din culpa si indiferent de consecinte," sustine liderul senatorilor PSD in expunerea de motive.In 2014, Nicolae a declarat pentru Gandul.info ca s-a gandit mai mult la procurorii care dau informatii presei decat la jurnalistii care le publica."Oricine compromite interesele justiţiei este pasibil de pedeapsă. Atunci când m-am referit la dezvăluire, nu m-am referit la jurnalişti, ci la cei care deţin aceste informaţii. Dezvăluirea se consumă în momentul în care cel care are acces la informaţia cu caracter nepublic o transmite către o persoană care, potrivit legii, nu are această abilitate. Ce se întâmplă ulterior nu mai conteză. Ar fi aberant să credem că aici intră jurnalistul, cel de la montaj, şi cel care a scris burtiera", a spus el.In prezent, art. 277 prevede pedepse doar pentru martori, experti sau interpreti:(3) Dezvăluirea, fără drept, de informaţii dintr-o cauză penală, de către un martor, expert sau interpret, atunci când această interdicţie este impusă de legea de procedură penală, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.