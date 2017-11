Mugur Cozmanciuc, PNL: PSD fura direct din buzunarele romanilor. Scumpiri pe banda rulanta in apropierea iernii. Preturi crescute la carburanti, electricitate si gaze

Simpla parcurgere a textului "Programului de guvernare 2017-2020", document cu care liderii coalitiei de guvernare s-au afisat la unison in mass-media, releva la sectorul energetic lucruri precum inchiderea inelului energetic national de 400 kw, modernizarea retelei de transport, modernizarea sistemului de management energetic, modernizarea termocentralelor Mintia si Paroseni, extinderea retelelor de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale etc."Din toate acestea Guvernul Romaniei NU a realizat NIMIC. Ce ne ofera in schimb? Scumpiri pe banda rulanta in apropierea iernii. Preturi crescute la carburanti, electricitate si gaze! Carburantii s-au scumpit, la pompa, in medie cu 12% (august versus noiembrie), iar un plin este cu circa 30 de lei mai scump.Electricitatea s-a scumpit cu 7% (octombrie versus septembrie) si cu 12% fata de decembrie 2016. Gazele s-au scumpit cu 6% si exista deja semnale grave privind asigurarea necesarului pentru sezonul rece.Problema cea mai mare este ca aceste produse - energie, gaze si carburanti - sunt folosite intr-o gama mai larga a activitatilor si traiului cotidian si duc la scumpiri in lant pentru aproape toate produsele si serviciile din economie, intrucat ele influenteaza atat costurile de productie, cat si segmentul de transport si de comercializare, declara Mugur Cozmanciuc, deputat PNL.