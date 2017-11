Ludovic Orban: PNL va depune motiune de cenzura / negocierile privind sustinerea acestui demers incep marti

'PNL a hotarat, la reuniunea Biroului Executiv, impreuna cu grupurile parlamentare, in unanimitate, depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului PSD - Dragnea - Tudose. Ordonanta care a ravasit sistemul fiscal din Romania, care pune in pericol dezvoltarea economica a Romaniei, care creeaza un haos in toate domeniile, care reprezinta un atac impotriva mediului de afaceri si angajatilor, atat din sectorul privat, cat si din sectorul public, alaturi de inrautatirea dramatica a tuturor indicatorilor economici - stau la baza acestei decizii', a spus Orban, la Parlament.De asemenea, conducerea PNL a desemnat echipa de negociere cu privire la sustinerea motiunii de cenzura, care este formata din Raluca Turcan, Ilie Bolojan si Iulian Dumitrescu.'Mandatul grupului este de a purta discutii cu toate grupurile parlamentare si politice, mai putin PSD, pentru a negocia si pentru a obtine sprijin pentru motiunea de cenzura', a spus Ludovic Orban, precizand ca negocierile vor incepe marti.Potrivit lui Orban, PNL a decis si formarea unui grup pentru dialog cu societatea civila si a unui grup organizatoric care sa vina in sprijinul demersului liberalilor si pentru a crea o presiune asupra parlamentarilor pentru sustinerea acestei motiuni de cenzura.Liderul PNL a precizat ca motiunea de cenzura va fi depusa cand vor fi intrunite conditiile procedurale si politice.De asemenea, Orban a mentionat ca parlamentarii liberali au fost mandatati sa poarte negocieri individuale cu parlamentari aflati in majoritatea parlamentara cu privire la sustinerea motiunii de cenzura.El a aratat ca liberalii vor organiza actiuni de protest pentru sustinerea motiunii de cenzura in fiecare resedinta de judet.