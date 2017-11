Senat respinge proiectul de consacrare a zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare

'In localitatile unde traiesc persoane apartinand comunitatii maghiare, autoritatile administratiei publice locale si judetene, institutiile publice pot organiza manifestari cultural-artistice dedicate zilei de 15 martie. Fondurile necesare organizarii manifestarilor pot fi asigurate din bugetele locale ale autoritatilor publice locale si judetene si ale institutiilor publice. Angajatorii acorda o zi libera, in data de 15 martie, la cerere, persoanelor apartinand comunitatii maghiare pentru participarea la manifestarile mentionate', se stipuleaza in propunerea legislativa initiata de un grup de parlamentari UDMR.De asemenea, actul normativ prevede ca Societatea Romana de Televiziune si Societatea Romana de Radiodifuziune pot transmite, in cadrul unor emisiuni speciale, aspecte de la aceste manifestari.Initial, proiectul a primit, in luna iunie, raport de admitere din partea comisiilor de specialitate din Senat. In octombrie, plenul Senatului a retrimis propunerea legislativa comisiilor de resort. Comisiile de administratie si drepturile omului au acordat raport suplimentar de respingere, insusit luni de plen.In favoarea respingerii au votat 82 de senatori, 11 s-au abtinut si 8 au fost impotriva.Propunerea legislativa va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor, cu rol decizional in acest caz.