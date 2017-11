Badalau despre sustinerea liderului PSD la DNA:  Asta inseamna umanitate si prietenie

"Am fost dimineaţă la DNA pentru a-l susţine pe domnul preşedinte Dragnea, care trece printr-o perioadă destul de dificilă pentru dânsul. Sunt colegi care trec prin momente dificile. Şi la toate momentele, şi de bucurie şi dificile, fiind colegi, e normal să fim lângă dânşii. Ca om, e un moment dificil. Nu a fost nimic organizat şi cred că, vizavi de aşa cum am văzut în istorie manifestări huliganice vizavi de omul Dragnea, trebuia să fim lângă el. Aşa cum aţi văzut, grupul nostru a fost extrem de civilizat. Suntem oameni civilizaţi. Au venit oameni care au simţit lucrul ăsta - să fie aproape de omul Dragnea. (...) În afară de relaţiile politice, relaţiile administrative, sunt şi relaţii umane. Şi toţi suntem oameni, avem sentimente, avem prieteni. Aşa e normal, să fii lângă un om atunci când e greu. Asta înseamnă umanitate şi prietenie. Ceea ce au făcut dânşii, e problema dânşilor şi răspund în faţa legii. Eu răspund de sentimentele mele şi de ceea ce trebuie să fac pentru un om pe care îl respect şi îl susţin. Sunt sentimente umane, suntem oameni. Cineva care e chemat la DNA nu e paria societăţii. Până la urmă, e o instituţie care are o suspiciune. Mergi la explicaţii, că aşa e normal şi, indiferent ce funcţie avem, dăm explicaţii. Instanţele hotărăsc dacă eşti vinovat sau nu eşti vinovat", a afirmat Bădălău, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.Referindu-se la posibilitatea de a merge la DNA ori de câte ori va fi chemat acolo Dragnea, Bădălău a spus: "De câte ori vom considera că are nevoie de ajutorul nostru, cu siguranţă".Niculae Bădălău a adăugat că gestul său şi al colegilor săi nu este un act politic."Nu dăm semnale către DNA. DNA să îşi facă datoria, noi nu transmitem semnale. Aici nu a fost vorba decât de susţinerea omului Liviu Dragnea. Până la urmă, nu DNA spune dacă un om este vinovat sau nu. Instanţele spun lucrul ăsta. Şi, până la proba asta, toată lumea are prezumţia de nevinovăţie. (...) Faceţi o confuzie, considerând că este un act politic. Noi suntem colegi, prieteni în partidul ăsta. Aşa cum v-am informat şi încă o dată vă spun am fost alături de omul Liviu Dragnea că trece printr-un moment greu. Nu am interacţionat la DNA cu dânsul. (...) Am mers ca să simtă că nu e singur", a completat Bădălău, citat de Agerpres.Întrebat dacă sentimentul general în PSD este că sunt "hăituiţi" de DNA, Bădălău a răspuns: "În PSD există un sentiment de genul ăsta, ţinând cont că în ultima perioadă, mai ales la adresa preşedintelui partidului nostru, au fost extrem de multe verificări de genul ăsta şi mai ales că presa a anticipat unele".Potrivit lui Bădălău, actuala politică de guvernare "nu convine în anumite zone"."Programul de guvernare are soluţii corecte pentru poporul român. Se face o politică pragmatică în acest moment. Şi asta simţim. E clar că la foarte mulţi oameni sau zone nu convine această politică, dar, aşa cum vă spuneam, ne-am asumat reformarea României şi să construim o Românie puternică. Asta ne-am asumat şi cu siguranţă o vom face", a susţinut senatorul Bădălău.El a vorbit despre condamnarea lui Dragnea în dosarul "Referendumul", amintind că PSD consideră că în acest caz a fost o "condamnare politică".