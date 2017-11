Consilierul lui Tudose, atac la Dragnea: Cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om? De ce nu demisioneaza domnul Dragnea?

Consilierul onorific al premierului Mihai Tudose il critica pe Facebook pe liderul PSD Liviu Dragnea pentru faptul ca nu demisioneaza si este de parere ca"chiar avem si altceva de facut decat sa urmarim epopeea judiciara interminabila a domnului Dragnea". Reactia acestuia vine dupa ce, luni, DNA a inceput urmarirea penala a lui Liviu Dragnea intr-un nou dosar.





“Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat si i-a fost partener? De ce nu demisioneaza dl Dragnea, pentru a putea sa-si probeze nevinovatia si, in plus, sa demonstreze cu glorie ca prezumtia de nevinovatie merita salvata chiar isi in cazul politicienilor?

Nu de alta, dar suntem ca intr-o colivie. Cam de mult timp.

Up date : iote ca leul tocmai ce dadu coltul pe dupa 4,7. Iat Robor se duce hat - dincolo de 2,2. Iar inflatia mergea si ea in balariile unde fu invitata de profetul vietii de la bnr”, a scris Gheorghe Piperea.

DNA a anuntat ca a inceput urmarirea penala impotriva lui Liviu Dragnea si sefilor de la TelDrum pentru constituirea unui grup infractional organizat si abuz in serviciu, in legatura cu reabilitarea de drumuri judetene cu fonduri UE. Procurorii arata in comunicatul oficial ca, in calitate de presedintel al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi infiintat in 2001 un grup infractional organizat "care actioneaza si in prezent", format din functionari ai institutiilor din administratia publica si oameni de afaceri. DNA arata ca acest grup infractional organizat ar fi furnizat fonduri pentru PSD, prin donatii ale membrilor.

Acesta a comentat ulterior: "Chestia cu prezumtia de vinovatie era un sarcasm la adresa lui Iohannis. Chestia cu demisia nu e niciun sarcasm. Chiar avem si altceva de facut decat sa urmarim epopeea judiciara interminabila a dlui Dragnea".Consilierul lui Tudose a adus lamuriri ulterior la Antena 3 , spunand ca demisia lui Dragnea "ar fi un bun motiv de detensionare", iar "daca el va face fata valului de acuzatii, atunci el se va putea intoarce".Acesta a adaugat ca pune pariu ca deprecierea leului in raport cu Euro este urmare a masurilor politice adoptate.