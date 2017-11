 Iordache: Noul dosar al lui Dragnea, “fara indoiala” o interpretare gresita a legii

Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat luni, la scurt timp dupa punerea sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA, ca noul dosar al liderului PSD este "fara indoiala" o interpretare eronata de catre procurorii DNA a legii si ca trebuie facute mai multe precizari, astfel incat sa nu mai existe interpretari, relateaza News.ro.









"Cred ca trebuie facute foarte multe precizari in legi astfel incat interpretari ale unora sau ale altora sa nu mai aiba loc", a declarat Florin Iordache ca reactie la faptul ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus sub urmarire penala sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si abuz in serviciu.





Intrebat daca sustine ca Dragnea este nevinovat si ca noul dosar penal este doar o interpretare eronata a legii de catre procurorii DNA, Florin Iordache a raspuns: "Fara indoiala".





"Dumneavoastra, daca ati citit directiva 334 de anul trecut a Uniunii Europene, pana nu exista o hotarare definitiva impotriva unei persoane, nevinovatia exista. Cred ca aacest principiu al nevinovatiei trebuie foarte bine statuat in legislatia romaneasca", a spus el.





"Nu putem vorbi despre cineva care este invinuit si-l putem scoate in spatiul public pana nu avem o hotarare definitiva. Cand avem o hotarare definitiva, mai putem sta de vorba", a mai adaugat Iordache.





El a spus ca fie saptamana aceasta, fie saptamana viitoare comisia parlamentara speciala pe care o conduce va transa prin vot forma finala a abuzului in serviciu.

DNA anunta ca a inceput urmarirea penala impotriva lui Liviu Dragnea si sefilor de la TelDrum pentru constituirea unui grup infractional organizat si abuz in serviciu, in legatura cu reabilitarea de drumuri judetene cu fonduri UE. DNA arata intr-un comunicat ca dosarul s-a constituit in urma unei sesizari a OLAF (Oficiul european antifrauda) din 30 septembrie 2016. Procurorii arata in comunicatul oficial ca, in calitate de presedintel al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi infiintat in 2001 un grup infractional organizat "care actioneaza si in prezent", format din functionari ai institutiilor din administratia publica si oameni de afaceri. DNA arata ca acest grup infractional organizat ar fi furnizat fonduri pentru PSD, prin donatii ale membrilor.