Orban, despre faptul ca Dragnea a fost insotit de membri PSD: Condamn orice forma de presiune care se pune asupra Justitiei. Nu mi se pare normal ca un om sa vina inconjurat de bodyguarzi

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu i se pare normal ca liderul social-democrat Liviu Dragnea sa vina insotit de bodyguarzi si sa se creeze grupuri de presiune la DNA, sustinand ca "indivizi de felul lui ar trebui sa faca un pas inapoi din politica", relateaza Agerpres.





Prezent luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Orban a fost intrebat de jurnalisti cum comenteaza venirea lui Dragnea la DNA insotit de membri ai PSD.





"De fiecare data m-am prezentat si la DNA, si in fata instantei singur, insotit - e adevarat - de avocati. Condamn orice forma de presiune care se pune asupra Justitiei. Nu mi se pare normal ca un om, indiferent de ce functie are, sa vina inconjurat de bodyguarzi sau sa se creeze grupuri de presiune care sa influenteze intr-un fel sau altul desfasurarea activitatii, fie a instantelor de judecata, fie a procurorilor", a raspuns Orban.





Ludovic Orban a mai spus ca Dragnea ar trebui sa un pas inapoi si sa se retraga de la sefia Camerei Deputatilor, dupa ce DNA a deschis un nou dosar pe numele presedintelui PSD.





"Dupa cum stiti, noi am depus o modificare a regulamentului Camerei Deputatilor, astfel incat sa punem initia procedura de schimbare a presedintelui Camerei Deputatilor din functie. Ar fi trebuit sa renunte de mult, dar, din pacate, Dragnea si PSD nu inteleg ca intr-un stat de drept, intr-o democratie, indivizi de felul lui ar trebui sa faca un pas inapoi din politica", a afirmat presedintele PNL.





Orban a anuntat ca si-a amanat deplasarea in SUA, pentru a participa, luni, la procesul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, in care a fost achitat in prima instanta.