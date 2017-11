USR cere modificarea legilor electorale: eliminarea sau reducerea pragului electoral pentru toate tipurile de alegeri, printre propuneri

USR lanseaza o initiativa cetateaneasca pentru modificarea legilor electorale, printre masurile propuse fiind eliminarea sau reducerea pragului electoral pentru toate tipurile de alegeri, precum si reducerea numarului necesar de semnaturi pentru inregistrarea unei candidaturi. Reprezentantii USR considera ca aceste masuri vor duce la o "reinnoire a clasei politice", de care societatea are nevoie, relateaza News.ro.





"Am observat, in ultimii 20 si ceva de ani, ca participarea politica a cetatenilor este din ce in ce mai scazuta. La fel si participarea lor la vot. Noi credem ca acest lucru ar veni dintr-o lipsa de reprezentare pe care cetatenii au resimtit-o la nivelul politicii. Si credem ca acest lucru se intampla pentru ca, pentru foarte multi oameni, politica a devenit ceva murdar", a declarat, luni, Florina Presada, senator USR, in cadrul unei conferinte de presa.





Ea a prezentat cateva dintre masurile propuse prin initiativa cetateneasca, precum scaderea pracului electoral pentru alegerile parlamentare de la 5 la suta la 3 suta si numarul necesar de semnaturi pentru inregistrarea unei candidaturi sa fie la toate alegerile de 0,5 la suta din numarul de voturi valabil exprimate la ultima runda de alegeri.





"Deci 0,5 la suta nu din numarul de alegatori prezenti pe listele electorale, ci din numarul de voturi valabil exprimate la ultima runda de alegeri, pentru ca este nedrept ca acest numar de semnaturi sa fie raportat la cei prezenti pe listele electorale in conditiile in care numarul celor care participa efectiv in alegeri este atat de mic", a explicat Florina Presada.





Ea considera ca masurile propuse vor duce la o "reinnoire a clasei politice romanesti", de care societatea are nevoie.





"Facem un apel catre toate partidele pentru a sprijini aceste initiative", a adaugat senatorul USR.





USR a anuntat, in urma cu o saptamana, ca incepe stangerea de semnaturi pentru o initiativa cetateneasca pentru introducerea in Constitutie a unei prevederi potrivit careia persoanele care au probleme penale sa nu poata detine functii publice.