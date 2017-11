Tudose afirma ca 2017 este cel mai bun an pentru afaceri. Aceasta este realitatea, nu cea inchipuita de unii sindicalisti, care aud voci despre prabusirea economiei 

"Aceasta este de fapt realitatea, si nu cea inchipuita de unii sindicalisti, care aud voci despre prabusirea economiei, in timp ce Romania inregistreaza cea mai mare crestere economica din UE.Sutele de mii de noi locuri de munca create in acest an si una dintre cele mai mici rate ale somajului din Uniunea Europeana, 4,14% in luna septembrie (conform ANOFM), sunt dovezi clare ca masurile din programul de guvernare sunt pro-business si contribuie la dezvoltarea Romaniei.Sunt masuri ce au in vedere crearea unui mediu de afaceri sanatos si care ofera facilitati investitorilor, iar o economie sanatoasa nu poate fi gandita in afara acestui principiu."