Liviu Dragnea confirma ca se va prezenta luni la DNA

"Nu este nicio surpriza, am spus-o de la inceput ca tot acel circ n-ar avea rost daca eu n-as fi chemat acolo. O sa merg, sigur. Maine, da", a spus Dragnea, duminica, la sosirea la Congresul TSD.Liderul PSD nu a dorit sa spuna in ce calitate se va prezenta la DNA, in ce dosar sau daca este vorba despre un nou dosar."Ce dosar? Eh, ce conteaza? Ca sa fiu acolo (...) La mine cred ca se trece direct in faza a doua, nu ne jucam", a raspuns el.Dragnea a sustinut ca vineri nu a fost citat la DNA si ca luni a fost chemat in fata procurorilor.Intrebat daca se asteapta la o solicitare a DNA catre Parlament pentru avizarea urmarii penale in cazul sau, Dragnea a raspuns: "S-ar putea sa fie cam mult".