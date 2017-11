Dragnea, intrebat ce le transmite protestatarilor: Cred ca nu au toate informatiile / Noi urmarim programul de guvernare, sustinut de milioane de romani

Dragnea a fost intrebat de jurnalisti ce le transmite celor care au anuntat ca vor iesi si in aceasta duminica in strada pentru a manifesta impotriva masurilor Guvernului, urmand sa protesteze inclisiv la sediul PSD din Kiseleff."Am auzit si eu asta. In ceea ce priveste modificarile la Codul Fiscal, noi ne urmarim programul de guvernare care a fost sustinut de milioane de romani. Este si vorba de un pachet de masuri care ajuta si cresterea veniturilor la bugetul de stat, care asigura si stabilitatea fondului de pensii, care simplifica procedurile pentru firme si care in unele situatii chiar mareste salariile nete pentru salariati, iar firmele nu platesc mai mult", raspuns el."Din punctul meu de vedere, cred ca nu au toate informatiile", a adaugat Dragnea.Intrebat daca a fost vreun moment in care premierul Mihai Tudose "a dat inapoi" si nu a mai dorit adoptarea noilor masuri fiscale, Dragnea a sustinut ca nu a exista "nicio ezitare"."Am lucrat in permanenta cu Mihai Tudose in toata perioada, nu a fost nicio ezitare; am vrut sa facem mai multe analize", a spus el.