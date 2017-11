Liviu Dragnea: Categoric ramane impozit zero pentru angajatii din IT, problema va fi rezolvata de Guvern

Dragnea le-a declarat reporterilor, duminica, inainte de congresul TSD, ca ordonanta de urgenta de modificare a Codului fiscal, care intra acum in Parlament dupa ce a fost publicata in Monitorul Oficial, nu ar trebui modificata de catre Legislativ.El a mentionat insa ca exista "o singura problema", respectiv cea legata de eliminarea prin noul act normativ a impozitului zero pentru angajatii din IT, dar ca aceasta situatie "va fi rezolvata de catre Guvern"."Avem o singura problema, care va fi rezolvata de catre Guvern, cei care lucreaza in IT, care aveau deja impozit pe venit zero... Dar sunt mai multe variante pe care colegii din Guvern o sa le propuna, in asa in fel incat firmele din IT sa aiba avantaje in continuare", a declarat Dragnea."Categoric, impozitul zero ramane", a subliniat el.