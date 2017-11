Ponta, despre inaugurarea noului stadion din Craiova: Eu doream sa vin si nu am fost invitat, Liviu Dragnea a fost invitat si nu a putut sa vina. Din cei 3 care am pornit lucrarile a ramas doar Olguta 

Ce a scris sambata dimineata, pe Facebook, fostul premier:"Ma bucur foarte tare ca Stadionul “Ion Oblemenco” a fost finalizat la doi ani si jumatate de la semnarea contractului / Craiova si oltenii meritau cu adevarat un stadion european si sunt convins ca pe noul stadion vor vedea din nou meciuri istorice de fotbal dar si alte tipuri de spectacole / felicitari autoritatilor locale si constructorilor.Ps - regret ca nu am fost invitat la evenimentul de inaugurare unde as fi venit cu mare placere - am insa in colectia mea de amintiri bucatica din vechiul gazon si sunt mandru de asta / politica nu e ca fotbalul : eu doream sa vin si nu am fost invitat - Liviu Dragnea a fost invitat si nu a putut sa vina/ asa ca din cei 3 care am pornit lucrarile a ramas doar Olguta"