Hans van Baalen: Bulgaria si Romania indeplinesc criteriile pentru aderarea la spatiul Schengen

Hans van Baalen, care a luat parte la o conferinta internationala a liberalilor din Balcani, a apreciat in acelasi context ca Bulgaria este gata sa intre in zona euro si ca tarile din Balcanii de vest ar trebui sa fie acceptate in Uniunea Europeana, relateaza Agerpres

In cadrul conferintei, gazduita de formatiunea etnicilor turci din Bulgaria, Miscarea pentru Drepturi si Libertati, participantii si-au exprimat preocuparea in legatura cu ascensiunea nationalismului si a atitudinilor radicale in Europa.

Zilele nationalismului s-au incheiat si acesta nu mai are niciun viitor, a dat asigurari fostul presedinte al partidului ALDE, Graham Watson.

La conferinta de la Sofia au fost invitati lideri ai partidelor liberale din Bosnia-Hertegovina, Macedonia, Muntenegru, Romania, Serbia si Slovenia.