UPDATE PSD Bucuresti: Datoriile la ANAF au fost realizate pana in 2015, in mandatele lui Marian Vanghelie, Victor Ponta si Ecaterinei Andronescu/ Gabriela Firea: Ar fi normal ca cei care au facut aceste datorii sa le si achite

Pe mandatul lui Robert Negoita si al Gabrielei Firea nu s-au inregistrat debite", a mai precizat PSD Bucuresti, la solicitarea Hotnews.ro. Ulterior,

Aceasta a adaugat si ca a facut demersuri pentru recuperarea sumelor."Am facut demersuri de recuperare a sumelor. Nu avem venituri, cotizatiile sunt mici si acopera strict functionarea actuala" a mai spus Firea pentru HotNews.ro.Datele ANAF arata ca filiala PSD Bucuresti are restante de 78.879 lei la bugetul asigurarilor sociale de stat, de 27.441 lei la bugetul asigurarilor de sanatate si de 2.439 lei la somaj.Redam integral precizarile PSD Bucuresti:"I. La data de 31.12.2015 inregistra urmatoarele datorii:-la bugetul de stat suma de 20.764 lei reprezentand impozit salarii neachitat- la bugetul asig. sociale suma de 124.348 lei reprezentand contributii angajator si angajatiII. Numar de salariati pana la 31.12.2015 : 7Sumele neachitate sunt restante ANTERIOARE datei de 31.12.2015 si nu cuprind eventualeaccesorii (dobanzi si penalitati pentru neplata in termen) calculate de organele fiscale.III. Presedinti ai Organizatiei PSD Bucuresti au fost:1. Marian Vanghelie ( 2007-2011),2. Victor Ponta (interimar ; iunie 2011-feb. 2012),3. Ecaterina Andronescu (2012- 2015)**N.red: Andronescu a fost presedinte pana in septembrie 2015, cand a fost inlocuita de Robert Negoita. Negoita s-a retras in februarie 2016, lasandu-i pozitia Gabrielei Firea.IV. Incepand cu anul 2016 Organizatia PSD Bucuresti :1. NU are angajati.2. NU inregistreaza obligatii fiscale catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, cu atat mai mult obligatii restante.V. Din 2016 , PSD Bucuresti /functioneaza (pe componenta administrativa ) , prin suportul voluntar asigurat de structurile interne: TSD / OFSD /OPSD" (organizatiile de tineret, femei si pensionari)