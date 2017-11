Proiect de lege PMP: Persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor de incluziune, obligate sa participe la activitatile pentru situatii de urgenta

"In vederea suplimentarii resurselor umane care aplica actiunile si masurile de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta, din randul persoanelor singure si a familiilor beneficiare de venit minim de incluziune, care include componenta de ajutor de incluziune, persoanele apte de munca au obligatia de a participa, in conditiile legii, la activitatile serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, pe durata platii ajutorului de incluziune", prevede proiectul.Activitatile serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta la care participa aceste persoane cuprind actiunile de prevenire a situatiilor de urgenta, de inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta si de pregatire profesionala.In acest sens, primarii au obligatia sa propuna spre aprobare consiliilor locale conditiile de participare, drepturile, obligatiile, atributiile si procedurile care revin acestor persoane, precum si lista actualizata a acestora.Proiectul prevede si sanctiuni. Astfel, primarii vor fi sanctionati cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei daca nu respecta aceste obligatii. De asemenea, persoanelor apte de munca, ce beneficiaza de venitul de incluziune si nu indeplinesc aceste obligatii pe o perioada mai mare de 30 de zile, li se suspenda acordarea ajutorului de incluziune pentru 3 luni. La expirarea termenului, daca aceste persoane nu isi indeplinesc aceasta obligatie, atunci vor putea solicita din nou dreptul la ajutorul de incluziune dupa o perioada de 6 luni.Initiatorii precizeaza, in expunerea de motive, ca aceste persoane apte de munca si beneficiare ale ajutorului de incluziune vor putea fi folosite la asigurarea realizarii si intretinerii corespunzatoare a santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale, indepartarea materialului lemnos si a deseurilor din albiile cursurilor de apa, monitorizarea interdictiilor cu privire la arderea miristilor, toaletarea si taierea unor pomi.De asemenea, acestea vor putea fi folosite la evacuarea apelor din inundatii si baltiri de pe terenurile agricole, prin saparea unor canale de scurgere, inlaturarea zapezii in situatia caderilor masive de zapada, eliberarea cailor de circulatie de copaci, stalpi, crengi doborate de tornade, precum si sprijinirea populatiei pentru refacerea gospodariilor afectate.Totodata, beneficiarii de ajutor de incluziune vor fi obligati sa participe la activitatea de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta."Propunerea legislativa responsabilizeaza o categorie de 'asistati social', respectiv pe beneficiarii ajutoarelor de incluziune, prin implicarea acestora in activitati de crestere a rezilientei comunitatilor locale in fata situatiilor de urgenta, astfel incat responsabilitatea sa nu fie lasata doar in seama autoritatilor", mai mentioneaza initiatorii.Proiectul, care modifica Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, a fost initiat de 17 parlamentari PMP, printre care si senatorul Traian Basescu. Proiectul va intra mai intai in dezbaterea Senatului, Camera Deputatilor fiind for decizional.