PSD propune introducerea disciplinei "Nutritie" in programa scolara, de la gradinita pana la gimnaziu

Initiatorii propun modificarea Legii educatiei nationale, astfel:"se introduce, in curriculum national pentru invatamanul prescolar, primar si gimnazial, disciplina "Nutritie si educatie nutritionala", precum si conditiile ce trebuiesc indeplinite de personalul didactic pentru disciplina de nutritie si educatie nutritionala se aproba prin ordin comun al Ministerului Educatiei Nationale si al Ministerului Sanatatii."In expunerea de motive, semnata de deputatul PSD Maricela Cobuz in numele initiatorilor, se vorbeste despre obezitatea la copii, citandu-se mai multe studii in acest sens. "Un studiu efectuat in anul 2009 a aratat ca 25% dintre adultii obezi au fost supraponderali in copilarie. Alte studii arata ca supraponderalibilitatea aparuta la copii inainte de varsta de 8 ani se asociaza cu obezitate mai severa la adult. (...) OMS apreciaza ca exista 250 de milioane de obezi in luma, din care se estimeaza ca 22 de milioane sunt copii cu varsta mai mica de 5 ani.In Romania, conform unui studiu efectuat in partea de vest a tarii, la coiii intre 3 luni si 16 ani, s-au identificat 14,7% copii obezi, frecventa obezitatii fiind usor crescuta la fetele de varsta scolara". Proiectul de lege a fost inregistrat la Camera Deputatilor pe 6 noiembrie si se afla in dezbatere publica, urmand sa intre in procedura legislativa. Senatul este camera decizionala.